Aydınspor 1923 - Cizrespor: 3-1

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

STAT: Adnan Menderes

HAKEMLER: Serhad Ürkmez (xx) Sedat Etik (xx), Murat Erolmaz (xx)

AYDINSPOR 1923: Ulaş (xx) - Ramazan (xx), İsmail (xxx), Osman (xxx) (Dk. 88 Ceyhun), Mesut (xxx) (Dk. 90 Çağlayan), Habib (xx), Serkan (xx), Artun (xxx), Ömer (xx), Mikail (xxx) (Dk. 83 Doğancan), Yusuf (xxx)

CİZRESPOR: Osman Tepe (x) - Önder (x) (Dk. 46 Sami x), Gökhan Ünver (xx), Şamil (xx), Cemre (x), Hurşut (x) (Dk. 79 Osman Doğru x), Erhan (xx), Emrah (x), Volkan (xx) Samet (x) (Dk. 80 Gökhan Aşikar x), Mazlum (xx)

GOLLER: Dk. 26 Yusuf, Dk. 38 İsmail, Dk. 75 Mikail (Aydınspor 1923), Dk. 67 (Pen.) Gökhan Ünver (Cizrespor)

SARI KARTLAR: Osman, Serkan (Aydınspor 1923), Mazlum, Volkan , Emrah (Cizrespor)



TFF 3. Lig 3. Grup\'ta mücadele eden Aydınspor 1923, üst üste ikinci galibiyetini evinde Cizrespor karşısında aldı, bu sezon ilk kez düşme hattından çıktı: 3-1.

Adnan Menderes Stadı\'ndaki maçta ev sahibinin gollerini 26. dakikada Yusuf, 38. dakikada İsmail ve 75. dakikada Mikail attı. Cizre\'nin tek sayısı 67. dakikada Gökhan Ünver\'den geldi. Aydınspor, bu galibiyetle puanını 11\'e çıkarırken maçtan önce Kulüp Başkanı Hidayet Türen\'in kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Sabah saatlerinde fenalaşarak Aydın Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Türen\'e anjiyo yapıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen, hastanedeki tedavisi süren Türen, maça gelemedi. Futbolcular galibiyeti Türen\'e armağan etti.

26. dakikada Aydınspor 1923 öne geçti. Soldan gelişen atakta Artun\'un pasında Yusuf\'un ceza alanında kafa şutu ağları gitti: 1-0.

38. dakikada fark 2\'ye çıktı. Serbest vuruşu kullanan Mesut\'un ortasına İsmail sert vurdu: 2-0.

İlk yarı Aydınspor 1923\'ün 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

59. dakikada Aydınlı Mikail karambolde sert vurdu, kaleci Osman Tepe topu kornere çeldi.

67. dakikada gelişen Cizrespor atağında Sami, ceza alanı içinde İsmail\'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Serhad Ürkmez penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı Gökhan Ünver gole çevirdi: 2-1.

75\'. dakikada Aydınspor 1923 atağında Habib\'in ara pasında Mikail, topu kalecinin sağından ağlara yollayıp skoru belirledi: 3-1.