Aydınspor 10 numarayı buldu

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

Bölgesel Amatör Lig ekibi Aydınspor 1923, Çanakkale Dardanelspor\'un forvet arkası Ufuk Özbek ile anlaşma sağladı.

Bir dönem Galatasaray\'da forma giyen Barış Özbek\'in kardeşi olan Ufuk, Aydın\'a gelerek sözleşme imzalayacak. Schalke 04\'ün altyapısında futbola başladıktan sonra FC Saarbrücken ve Borussia Dortmund II kulüplerinde görev alan 25 yaşındaki futbolcu, Türkiye\'de Gençlerbirliği, Kastamonuspor ve Büyükçekmece Tepecikspor\'da da oynadı. Ufuk Özbey, 3\'üncü Lig\'de 20 maçta 5 gol atmayı başardı.