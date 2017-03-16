Aydınlık'ın iddiası: Başbakan Yıldırım, Bakan Kaya'yı "Ben gidilmeyecek demedim mi" diye azarladı

Aydınlık gazetesi, Başbakan Binali Yıldırım’ın Hollanda ile krize yol açan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'yı "Ben gidilmeyecek demedim mi?" diye azarladığını iddia etti. Kaya’nın ise Yıldırım’a haber vermeden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatına göre hareket ettiği öne sürüldü.

Aydınlık'ın iddiasına göre olay şöyle gelişti:

Başbakan Yıldırım 11 Mart günü İzmir’deydi. Balıkesir’den geldi. İzmir’de ilk olarak bir süre önce yeni yerine taşınan AKP İl Başkanlığı binasının açılışını yaptı. Saat 19.36’da Yıldırım için özel olarak hazırlanan balkondan, bina önünde toplanan vatandaşlara hitap etti. Arkasından Hilton otelinde Romanlarla buluştu. Yıldırım’ın o gece İzmir’den ayrılması bekleniyordu. Ama Hollanda krizinden haberdar olunca geceyi İzmir’de geçirme kararı aldı. Yaşanan krizle ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya ile de görüştü. Yıldırım, henüz kriz devam ederken, Hollanda’daki Kaya’yı telefonda “Ben size demedim mi 15 Mart’tan önce gidilmeyecek diye. Neden gittiniz?” diye fırçaladı. Bu arada gazeteciler peşindeydi. Hollanda’da yaşanan olaylarla ilgili açıklama yapması bekleniyordu. Kameralar hazırdı. Ama o yazılı açıklama yapmayı tercih etti.

Hollanda'da kampanya seçimden sonra

Başbakan Binali Yıldırım, Hollanda ile krizin ilk işaretleri ortaya çıkması sonrasında 6 Mart günü ATV ile A Haber’in ortak canlı yayınında açıklama yapmıştı. Yıldırım, 15 Mart’ta Hollanda’da seçimlerin olduğunu anımsatmış ve “Hollanda’da bu ay seçimler var, biraz ona yönelik olduğunu düşünüyoruz. Çünkü mevcut iktidar partisiyle aşırı Wilders’in partisi arasında çok az fark var, onun için seçimden önce Hollanda’da bir etkinlik yapılması çok mümkün gözükmüyor ama seçimden sonra Hollanda böyle bir kısıtlama üzerinde durulacağını zannetmiyorum” demişti.

Başbakan’ın bu açıklamasına rağmen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Hollanda’ya gitme kararı verdi. AKP kulislerinde kararın Yıldırım’ın bilgisi dışında olduğu konuşuldu. Hollanda Çavuşoğlu’na etkinlik izni vermeyip, uçağına iniş yasağı koyunca Almanya’da bulunan Bakan Kaya’dan Rotterdam’a kara yoluyla geçmesi istendi.

Bu arada Bakan Kaya’nın Almanya’dan Hollanda’ya geçişi konusu da tartışmalı. İddialara göre aynı tarihte Almanya’da iki bakan bulunuyor. Biri Kaya, diğeri de Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç. Ama Hollanda’ya erkek bakan yerine Kaya’nın geçişi uygun görülüyor. İddialara göre Kaya’nın Hollanda’ya geçişi gizlice yapılıyor. Hatta bakanın da içinde olduğu grup birkaç koldan hareket ederek Hollanda polisi şaşırtılıyor.