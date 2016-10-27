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15 Temmuz Darbe Girişimi

Aydınlık’ın iddiası: 82’si AKP’li, 125 milletvekilinde ByLock çıktı

"Geri kalan 43 milletvekilinin de CHP, MHP ve HDP’li olduğu belirtildi"

27 Ekim 2016 21:10

Aydınlık gazetesi, Meclis’te 125 milletvekilinin Gülen cemaati içindeki yapılanmanın darbe girişimine kalkıştığı yolunda "karine" olarak kabul edilen şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandığını iddia etti. Haberdeki iddiaya göre, 125 kişiden 82’si AKP’li milletvekili, geri kalan 43 milletvekili de CHP, MHP ve HDP’lilerden oluşuyor.

CHP’li Atilla Sertel, Aydınlık’ın haberine “İsim isim açıklamadıktan sonra gazetecilik açısından sınıfta kaldığınızın başlığıdır. İşiniz yalnızca ortalığı karıştırmaksa aynen devam” diyerek tepki gösterdi.

ByLock nedir?

Aydınlık gazetesinde bugün yayımlanan iddiaya ilişkin haberin tam metni şöyle:

AKP’li, CHP’li, MHP’li, HDP’li toplam 125 milletvekilinin telefonuna ByLock programı yüklendiği ortaya çıktı.

FETÖ’nün gizli haberleşmeler için kullandığı ByLock programı ile ilgili soruşturmalar derinleştiriliyor. Bu programı kullanan polisler ve yargı mensupları hakkında gözaltılar sürerken, ByLock kullananlar arasında 125 milletvekilinin de olduğu bildirildi. Aydınlık’ın ulaştığı kaynaklar, telefonunda ByLock çıkan milletvekilleri arasında ilk sırayı 82 milletvekili ile AKP’nin aldığını ifade etti. Geri kalan 43 milletvekilinin de CHP, MHP ve HDP’li olduğu belirtildi. Milletvekili listelerinin ortalıkta dolaşmaması için önlem alındığını da vurgulayan kaynaklar, “Ancak MİT ham listeyi verdi. Bu listeler de emniyet içinde birçok birime dağıtıldı. Adı listede olanlar da okudu. Bu nedenle  listelerde kimlerin olduğunu birçok kişi  biliyor” diye konuştular.

Telefonunda ByLock çıkan milletvekillerinin isimlerinin “bilmesi gerekenlere ulaştırıldığını” kaydeden kaynaklar, “Bu milletvekillerinin tamamı FETÖ’cü müdür araştırmak lazım. Çünkü FETÖ bu sistemi daha çok AKP ile arasının bozulduğu 2014 yılından sonra kullanmaya başlamış. Bazı milletvekilleri telefonlarına bu tarihten önce  bu programı yüklemişler. Ama çoğunluğun 2014’ten sonra yüklendiği ortada” dediler.

DELİL OLMAKTAN ÇIKARMA GAYRETLERİ

FETÖ soruşturmasını yürüten emniyet ve yargı yetkilileri ByLock’un FETÖ soruşturmalarının en önemli delili olduğunu bildiriyorlar. MİT’in ByLock listelerini ham olarak vermesi nedeniyle incelemelerin  zaman aldığını vurgulayan kaynaklar,  bu durumun FETÖ’yü koruma çabası olup olmadığı konusunu araştırmaların sürdüğünü ifade ettiler. Bu arada, “listelerden bazı isimlerin çıkarıldığı ve bazı eklemeler yapıldığı” iddiası gündemde. Bu konuda önemli ipuçlarına ulaşılması gözleri MİT’e çevirirken, önümüzdeki günlerde yeni gelişmelerin yaşanabileceğine dikkat çekiliyor.

Öte yandan zor durumda kalan FETÖ’nün ByLock’u delil olmaktan çıkarmak için yoğun bir çaba içine girdiği gözleniyor. FETÖ’nün kripto elemanları eliyle ByLock listeleri ile oynamaya çalıştığı ve listelere güveni sarsarak delil olmaktan çıkarma gayreti içinde olduğu bildiriliyor. Balyoz davası sanıklarından emekli askeri savcı Ahmet Zeki Üçok da  Aydınlık’a yaptığı açıklamada ve katıldığı televizyon programlarında FETÖ’nün bu çabalarına dikkat çekerek, “Sıkışan FETÖ’nün bütün  gücüyle ByLock’u delil olmaktan çıkarmaya çalıştığını söyledi. FETÖ sosyal medya üzerinden de ByLock listelerini etkisiz hale getirme kampanyası yürütüyor.

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