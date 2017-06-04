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Medya

Aydınlık’ın genel yayın yönetmeni tahliye edildi

İlker Yücel, dün tutuklanmıştı

04 Haziran 2017 19:45

Dün Iğdır’dan dönüşü sırasında havalimanında gözaltına alınıp tutuklanan Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel, tahliye edildi.

Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel, Iğdır’dan dönerken havalimanında polis tarafından gözaltına alınmasının ardından dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Bugün ise İlker Yücel’in tahliye edildiği duyuruldu.

Aydınlık’ın duyurduğu haberde tahliyenin nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

Ne olmuştu?

Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel, gittiği Iğdır’dan dönerken dün havalimanında polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan Yücel ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Yücel, 2014 yılında yayımlanan “Bakan ve AKP zenginleri için suç örgütü fezlekesi” başlıklı haber nedeniyle Berat Albayrak’ın haberlere ilişkin gönderdiği tekzibin yayımlanmaması üzerine açılan davada 100 bin TL tazminat cezasına çaptırılmıştı.

Yücel’in 100 bin TL’lik cezayı ödemediği için tutuklandığı belirtildi.

Yücel’in avukatı Mehmet Nuri Aytekin, Yücel’in 100 bin TL ödeme yapılması halinde serbest bırakılacağını belirterek, “Bankalar kapalı parayı temin etmeye çalışıyoruz. Yatırdığımız zaman çıkacak” diye konuşmuştu.

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