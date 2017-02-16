Aydınlık yazarından Cem Küçük ve Fuat Uğur'a: Fethullah Gülen sizin kanala niye hiç dava açmadı?

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar, TGRT'de yayınlanan "Medya Kritik" programının sunucuları gazeteci Cem Küçük ile Türkiye yazarı Fuat Uğur'a yönelik olarak "ABD vatandaşı olan patronunuz Mücahit Ören’in, Nuh Albayrak’ı Fetullah’a gönderdiğini bilmiyor musunuz?" iddiasını sordu. "Mücahit Ören FETÖ darbesinden üç gün önce Batuhan Yaşar’a e-mail atıp 'Yakında Ankara’yı ayağa kaldıracağız' mesajının bir anlamı yok mu?" iddiasını ileri süren Önkibar, "Fetullah bana 17 dava açarken gazete ve TV’si olan Mücahit’e bir tane olsun dava açtı mı?" diye yazdı.

Sabahattin Önkibar'ın "O adam tescilli CIA şefi değil mi" başlığıyla yayımlanan (16 Şubat 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

AKP kalemşörleri Fuat Uğur ve Cem Küçük cevap verin!

Marc Grossman diye birini duymadınız mı?

Bu adamın ABD eski Ankara Büyükelçisi ve CIA Ortadoğu Masası Başkanı olduğunu bilmiyor musunuz?

Aynı Marc Grossman’ın İhlas Holding’in borsaya bildirdiği resmi danışmanı olmadı mı?

Öyle ise bunun bir anlamı yok mu ve güya ABD’ye dümdüz giderken neden bunu görmezden gelip TGRT’de program yaparsınız?

İlaveten ABD vatandaşı olan patronunuz Mücahit Ören’in, Nuh Albayrak’ı Fetullah’a gönderdiğini bilmiyor musunuz?

Keza, daha önce yazdım ve elimde çıktısı var. Mücahit Ören FETÖ darbesinden üç gün önce Batuhan Yaşar’a e-mail atıp “Yakında Ankara’yı ayağa kaldıracağız” mesajının bir anlamı yok mu?

En önemlisi bütün bunları sordum diye paniğe kapılıp Mücahit’e dava açtırarak beni susturabileceğinizi mi sanıyorsunuz?

Fetullah bana 17 dava açarken gazete ve TV’si olan Mücahit’e bir tane olsun dava açtı mı?