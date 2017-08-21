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Aydınlık yazarına göre 'Komünist Manifesto'yu Stalin yazmış!

"Hıyar' ve 'herif' bir profesörün ağzına yakışmaz"

21 Ağustos 2017 15:06

Aydınlık yazarı Metin Tükenmez, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın "Türkler arasında Azeri diye bir millet yoktur. Bunu Stalin hıyarı çıkardı. Stalin cahil bir Gürcü'dür. Milliyetlerden anlamaz, felaket bir heriftir" açıklamasına tepki gösterdi. Stalin'in "üç dev eseri"ni "defalarca okuduğunu" savunan Tükenmez, bu eserler arasında Karl Marx ve Friedrich Engels imzalı "Komünist Manifesto"ya da yer verdi. Söz konusu "yanlışlık" sosyal medya kullanıcıları tarafından da tiye alındı. 

Metin Tükenmez'in "Prof. Dr. İlber Ortaylı..." başlığıyla yayımlanan (21 Ağustos 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Değerli bir eğitimcidir

İlber Ortaylı salt tarih öğrencilerine değil tarihe meraklı herkese birçok şey öğretmiş değerli bir eğitimcidir. Bu inancımı her zaman korudum. Ancak, Fatih Terim’in daveti üzerine Ulusal takımın kampına gidip futbolcularla söyleşmesi bana biraz garip gelmişti. 40 yılı aşkın bir süredir futbolun içindeyim, futbol oynadıkları sırada tarihe mereklı bir tek oyuncu tanımadım. İlber Hoca onlara tarihin popüler yanına ilişkin bilgiler vermiştir ama eminim onların çoğunun aklında prim vardır. Hoca konuşurken onlar para düşü görmekteydiler. Bu bağlamda İlber Ortaylı’nın kamp ziyaretini yadırgamış, popülizme bu denli bulaşmaması gerektiğini düşünmüştüm. Bu düşüncemde haklı olduğum İlber Hoca’nın, Lüleburgazlılar ile yaptığı söyleşide ortaya çıktı. Hoca kendisine, profesör unvanlı bir hocaya hiç yakışmayacak bir biçemle (üslup) konuşup şöyle demiş: “Azerbaycanlı başka, Azeri başka. Türkler arasında Azeri diye bir millet yoktur. Bunu Stalin hıyarı çıkardı. Stalin cahil bir Gürcü’dür. Milliyetlerden anlamaz. Felaket bir heriftir.”

Profesörün ağzına yakışmaz

Stalin kimdir? Lenin’in ölümünden sonra 1926-1953 yılları arasında Sovyetler Birliği’nin Devlet Başkanı olarak görev yapmış. “Leninizmin Sorunları”, “Bolşevik Parti Tarihi” ve “Kominist Manifesto” adında üç dev eser yazmış bir devlet adamı. Bu kitapların üçünü de defalarca okudum. Sanki bizim bugünkü dünyamız için söylediği bir sözü ise çok ünlüdür: “Önemli olan oy veren değil, oyları sayandır”. Bütün bunları geçin İlber Hoca çok iyi biliyor ki, 2. Emperyalist Savaşı sırasında o ünlü Stalingrad savunması gerçekleştirilmeseydi belki de Hitler bütün dünyanın sahibi olacaktı. 2. Emperyalist Savaş’ın bitimiyle birlikte Sovyet Cumhuriyeti’ni devam ettirmek için uygulamaları eleştirilebilir. Hatta bugünden baktığınızda anormal de gelebilir. Ancak “hıyar” ve “herif” bir profesörün ağzına yakışmaz. Profesörlerde insandır, dostlar meclisinde şaka yollu bu tür şeyler söylenebilir. Ancak kamuya açık bir ortamda söylenilenler, söyleyeni bağlar. Bir Gürcü profesör çıkıp Büyük Atatürkümüz için olumsuz bir şeyler söylese ne yaparız?

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