Aydınlık yazarı: Rakamları iyi izliyorum, böyle giderse dolar yıl sonunda 10 lirayı bulur

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar, kahin olmadığını ancak rakamları ve yönetimi iyi izleyip analiz yaptığını söyledi. Önkibar, seçim ekonomisi uygulamalarının "bu çılgınlıkla" devam etmesi durumunda doların 2019 sonunda 10 lira olabileceğini iddia etti.

Önkibar, "Dolar yıl sonu 10 lira olur mu?" başlığıyla (19 Ocak 2019) yayımlanan yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

Arşivim tanığımdır. Dolar 3.2 lira iken 5 lirayı geçecek diye yazdım, ki üç ay sonra 5 liranın bile çok üstüne çıktı.

Keza konut balonunun patlayacağını 2018’in Mart-Nisan ve Mayıs aylarında üç ayrı yazı ile gündeme getirdim.

Kuşkusuz ne kahinim ne iktisat allamesi. Sadece ülkemin ekonomisini, ekonomistlerini, rakamlarını ve yönetimi iyi izliyor ve analiz yapıyorum.

Şubat - Mart itfaları

Buradan hareketle felaket tellalı olarak değil, yurtsever bir gazeteci olarak tekrar uyarıyorum:

Eğer seçim ekonomisi uygulamalarına bu çılgınlıkla devam edilirse, altını çizerek yazıyorum, dolar yılsonu 10 lira olur. Çünkü, Türkiye’ye artık dışarıdan bırakın soğuk para yani yatırım sermayesi, sıcak para bile gelmiyor.