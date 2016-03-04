Aydınlık yazarı: Erdoğan'a dış kaynaklı bir suikast ilk defa ciddi olarak gündemde

Aydınlık gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için "dış kaynaklı bir suikast ilk defa ciddi olarak gündemde" olduğunu iddia etti.

Bir dönem Gülen cemaati tarafından Erdoğan'ı sürekli "İşte belgeler, askerler sizi öldürecek" diye korkuttuğunu ileri süren Önkibar, devlette önemli görevlerde bulunduğunu iddia ettiği istihbaratçı ile yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı. Önkibar, söz konusu istihbaratçının kendisine "Dış dinamikler ne yapacağı kestirilemeyen Tayyip Bey'i, kontrol edilebilir gördükleri Abdullah Gül ile takas etmek istiyor... Bu değişim için önce içerisi zorlanacak. Baharla beraber PKK'yı topyekün isyana teşvik edecekler. Bu arada Sayın Erdoğan'a dış kaynaklı bir suikast ilk defa ciddi olarak gündemdedir" dediğini aktardı.

Önkibar'ın "Tayyip Erdoğan'ı öldürecekler" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"FETÖ, TSK'ya yaptığı Ergenekon ve Balyoz tertipleri sürecinde Tayyip Erdoğan'ı hep şöyle korkuttu: -"İşte belgeler, askerler sizi öldürecek."

Belge diye sundukları aslında kendi ürettikleri sahte delillerdi. Fevriliği malum olan Erdoğan bunlara inanarak sadece TSK'ya yapılan operasyonlarda fahri olarak savcılık görevini üstlenmedi. aynı zamanda zırhlı aracını Zekeriya Öz gibilere gönderdi. İlaveten hakkında sık sık çıkan suikast haberlerinden mağduriyet devşirdi.

Ve bugün: Devlette önemli görevlerde bulunmuş bir istihbaratçı bana şöyle bir değerlendirme yaptı:

-"Tayyip Erdoğan kuşatma altında. Ne ABD ne AB ne Rusya artık onu istiyor... Erdoğan son çare diye İsrail'e dostluk eli uzattı ancak İsrailli bakanlar bu eli Bağımsız Kürdistan diyerek havada bıraktı. Dış dinamikler ne yapacağı kestirilemeyen Tayyip Bey'i, kontrol edilebilir gördükleri Abdullah Gül ile takas etmek istiyor... Bu değişim için önce içerisi zorlanacak. Baharla beraber PKK'yı topyekün isyana teşvik edecekler. Bu arada Sayın Erdoğan'a dış kaynaklı bir suikast ilk defa ciddi olarak gündemdedir."