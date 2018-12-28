Aydınlık yazarı: Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki seçimi kazanırsa, 2023'te kesin Cumhurbaşkanıdır

Aydınlık gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar 2023 yılına ilişkin olarak bir öngörüde bulundu. Önkibar, CHP tarafından İstanbul için belediye başkanlığına aday gösterilen Ekrem İmamoğlu'nun yerel seçimi kazanması durumunda 2023'te cumhurbaşkanı olacağını iddia etti.

Önkibar'ın "İşte 2023’ün Cumhurbaşkanı!" başlığıyla (28 Aralık 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümğ şöyle:

Sahi Tayyip’in siyasi alternatifi kim? Kemal Kılıçdaroğlu’nun olmadığı ve olamayacağı defalarca kanıtlandı.

Bahçeli ise artık muhalefet bile değil, Tayyip’in neredeyse fedaisi.

Meral Akşener malum alternatif olamadığı gibi, olabileceği yönünde hala bir ışık veremiyor.

Bu siyasi seçeneksizlik sadece Türkiye için değil, Tayyip için de büyük sorun, zira sokak gibi başka şeyler gündeme gelebilir ki böyle bir şey Türkiye’yi kaosa götürür.

Olması gereken Türkiye’nin meşru bir siyasi alternatif yaratmasıdır.

Mevcut tabloda yeni bir siyasi yapılanmanın medya ve para gibi imkansızlıklardan ötürü zemin bulması ve kendini topluma tanıtması zor.

Olması gereken, belediye seçimleri zeminini kullanarak büyük bir demokratik halk hareketini aşağıdan başlatmaktır. 20 milyona yakın nüfusu olan İstanbul’da iktidar adayı geçilebilirse, vallahi cenderede olan Türkiye yeni bir başlangıcın işaretini haykırarak verecektir. Daha açık yazayım, Ekrem İmamoğlu İstanbul’daki seçimi kazanırsa, 2023’de kesin Cumhurbaşkanıdır.

Gerçekçi olalım, demokratik zemin bugün için sadece budur ve bunun için seferber olmak gerekiyor.