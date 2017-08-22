Aydınlık yazarı: "Cem Küçük ve Fuat Uğur tutuklanabilir" diyenler var

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Kimsenin racon kesmesine de, ayar vermesine de ihtiyacım yoktur. Eğer racon kesilecekse bu raconu bizzat kendim keserim" açıklamasını hatırlattı; Türkiye yazarları Fuat Uğur ve Cem Küçük ile ilgili olarak "Soner Yalçın’ın yalanlanmayan yazısı önümüzdeki günlerde sonuç getirecek gibi görünüyor yani soruşturma eşikte ve o iki isim tutuklanabilir diyenler var" diye yazdı.

Sözcü yazarı Soner Yalçın, darbe girişimi sonrası hakkında "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla soruşturma başlatılan eski AKP İstanbul Milletvekili Hakan Şükür ile gazeteci Cem Küçük'ün mesajlaşmasını içeren dosyanın, 'hacker'lar tarafından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sunulduğu iddiasını okurları ile paylaşmış; "Bu mesajlaşma doğru mu?" diye soran Yalçın, sözlerinin devamında "Bu dosyadaki bilgiler gerçek mi, yoksa yeni bir kumpasla mı karşı karşıyayız? Öyle ise Erdoğan'ı birileri yanılttı mı?" ifadesini kullanmıştı.

Sabahattin Önkibar'ın "Dan-dan-dan" başlığıyla yayımlanan (22 Ağustos 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Muhalif olsak da bir hakkı teslim edelim Tayyip Erdoğan siyaseti ve seçim kazanmayı biliyor.

Öyle olmasa 16 yılda 10 küsür seçim ile referandumu kazanamazdı.

Birinci ‘dan’ bu yılın Kasım başında baskın bir Parlamento seçiminin yapılması ki, böyle bir seçim kararı ilan edildiğinde Akşener’in henüz kurulup teşkilatlandırdığı bir partisi olmayacak.

CHP ile MHP’nin bugünkü durumu da dikkate alındığında , AKP yine tek başına iktidar olacak...

İkinci ‘dan’ 2019 Mart’ında genel mahalli seçim ki bu seçimde muhalefet partileri arasında eşyanın tabiatı gereği ortak aday kavgaları yaşanacak ve sorunlar çıkacak.

Böyle bir iklimde yapılacak seçimlerin kazanılmasından 8 ay sonra, büyük bir moral ile Cumhurbaşkanlığı seçimine gidilecek.

AKP cenahına göre Meral Akşener’in rüzgarı ilk iki seçimde kesilir ve 2019 Kasım’ındaki finalde, Tayip Erdoğan ipi rahatlıkla göğüsler.

Ne dersiniz bu dan-dan-dan tutar mı?

Sahte Tayyipçi raconcular tutuklanabilir

Cumhurbaşkanı önemli bir toplantıda gündem dışına çıkarak kendi adına racon kesen gazetecileri uyarma gereğini hissetti ki medyaya göre kastedilen isimler Tayyib’in silahşörü pozlarında her gün birilerini tehdit eden Cem Küçük ile Fuat Uğur.

Peki Tayyip Erdoğan böyle bir açıklamayı neden mi yaptı?

Kulis fısıltılarına göre bu isimler hakkında devletin elinde somut bilgiler oluşmuş... Dolayısıyla Cumhurbaşkanı ikidir bu mesajı vererek kimsenin kendi adamı zannedilerek kayırılmasını ve soruşturmadan muaf tutulmasını istemiyor.

Bazılarınız, Fuat Uğur darbeyi haber veren isimdi diyebilir.

O haberi tersten okursanız başka bir sonuca varırsınız ki devlet bunu yapıyor.

Soner Yalçın’ın yalanlanmayan yazısı önümüzdeki günlerde sonuç getirecek gibi görünüyor yani soruşturma eşikte ve o iki isim tutuklanabilir diyenler var.