Aydınlık yazarı: 18 AKP'li anayasa değişikliği teklifine 'hayır' diyecek

Aydınlık yazarı İsmet Özçelik, anayasa değişikliği teklifi için TBMM'de yapılacak oylamayla ilgili olarak "AKP kulislerine yansıyan bilgilere göre, gelen raporlar kötü. Şu anda 18 AKP milletvekilinin başkanlığa 'hayır' diyeceği tespit edilmiş. Tamamı metropol milletvekilleri" iddiasını ileri sürdü.

Anayasanın 175. maddesine göre, anayasa değişikliği teklifinin gerçekleşmesi için, TBMM üye tamsayısının (550) en az beşte üç çoğunluğuyla (330) kabul edilmesi şart. 330'un altında kalan anayasa değişiklikleri reddedilmiş oluyor.

İsmet Özçelik'in "AKP'de kaç 'hayır'cı var" başlığıyla yayımlanan (5 Ocak 2017) yazısı şöyle:

“Cumhurbaşkanlığı sistemi” adı altında “Denetimsiz Başkanlık Sistemi” öngören anayasa değişiklik teklifi Meclis Anayasa Komisyonu’nda kabul edildi. İkinci sınav Genel Kurul’da.

9 Ocak itibarıyla Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanacak.

AKP yönetimi ve Saray, AKP’deki fireleri önlemeye çalışıyor. Fire olmaması için her yöntem deneniyor.

Her türlü istihbarat taktiği devreye sokulmuş. Milletvekillerinin ne oy vereceği öğrenilmeye çalışılmış.

Gelen raporlar kötü

AKP kulislerine yansıyan bilgilere göre, gelen raporlar kötü. Şu anda 18 AKP milletvekilinin başkanlığa “HAYIR” diyeceği tespit edilmiş.

Tamamı metropol milletvekilleri.

İstihbarat raporları moralleri bozmuş. Sürekli toplama, çıkarma işlemi yapılıyormuş. Ama bir türlü istenilen sonuç çıkmıyormuş.

317-1 (Meclis Başkanı)= 316

316-18= 298

330 için 32 milletvekilinin oyuna ihtiyaç var.

MHP’nin 39 milletvekili olsa da oradan en fazla 20 milletvekilinin “evet” diyeceği düşünülüyor.

298+20= 318

İstenen rakama ulaşılamıyor.

İkna etmeden oylamaya geçilmeyecek

AKP’liler kesin konuşuyor.

18 milletvekili ikna edilmeden oylamaya geçilmeyecek.

Üstelik bu 18 rakamı kesin olanlar. Sürprizler de çıkabileceği ifade ediliyor.

Bazı AKP’liler ise, “18 isim belli olduysa sorun yok. İkna edilir” diyor.

MHP'de durum

AKP bir yandan AKP’li milletvekillerini takip ederken, diğer taraftan MHP’yi mercek altında tutuyor.

MHP’den gelen haberler de sıkıntılı.

Reklamdan sonra devam ediyor

Bahçeli’nin yakın çevresinden bile fire yaşanabileceğine kesin gözle bakılıyor.

Bu arada, Tuğrul Türkeş’in “Bahçeli uyarısı” gündemde. Bazı AKP yöneticilerinin Tuğrul Türkeş’in uyarılarının dikkate alınmasını savunduğu bildiriliyor.

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CHP ne yaptığını biliyor mu?

Anayasa değişikliği teklifi Anayasa Komisyonu’nda kabul edilince CHP milletvekilleri eş zamanlı olarak Ankara ve İstanbul’da basın toplantısı düzenledi.

Yapılan açıklama tam anlamıyla bir felaket.

Neden mi? Okuyup anlayalım:

“... Anayasa değişmiyor. Rejim Değişiyor. Kapalı kapılar ardında kimse duymadan, basın olmadan, “Partili Cumhurbaşkanı” adı altında, tek adam rejimini, diktatörlüğü getiriyorlar. Irak’ta Saddam gibi, Libya’da Kaddafi gibi, Suriye’de Esad gibi, Başbakanımız olmayacak. Bakanlarınız olmayacak. Milletvekillerimizin yetkisi olmayacak...”