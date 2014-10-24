Aydınlık ve Ulusal Kanal'a MEB sansürü

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Türkiye çapında tüm okullara verdiği internet servis sağlayıcısında (server) Aydınlık gazetesi ve Ulusal Kanal internet sitelerinin sakıncalı siteler arasında gösterildiği ve okullarda yasaklanıp yasaklanmama kararının okul idaresine bırakıldığı öğrenildi.

Aydınlık’tan Derya Derviş’in haberine göre, 31 Aralık 2012 tarihinde, Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Grup Başkanlığı tarafından yürürlüğe koyulan “Okul Web Sitesi Yönetim Paneli” sistemi ile MEB’e bağlı tüm okullardaki bilgisayar sistemleri ortak internet servis sağlayıcısına bağlandı. Tüm öğrenciler ve öğretmenler okullarda internete girdikleri zaman bu servis üzerinden hizmet almaya başladı.

MEB’e bağlı okullarda Aydınlık ve Ulusal Kanal internet sitelerine girilmediği şikâyetleri üzerine yaptığımız araştırmalarda birçok okulda girilmediği ve ekrana “Bu siteye erişim, sakıncalı içeriğinden dolayı Milli Eğitim Bakanlığı isteği ile Türk Telekom A.Ş tarafından engellenmiştir” yazısının çıktığı görüldü.

Konuyla ilgili olarak adının açıklanmasını istemeyen bir okul yöneticisi, “Bize sağlanan internet servis sağlayıcısında güvenlik duvarı var buraya sadece okul yönetimi girebiliyor. Panelde güvenlik duvarına girdiğimiz zaman Milli Eğitim bakanlığı tarafından sakıncalı görülen internet siteleri var. Okul yöneticileri kendi kararları ile sakıncalı gördükleri siteleri işaretleyerek kendi okullarında yasaklıyorlar. Bu yüzden bazı okullarda giriliyor bazı okullarda girilemiyor” dedi.

Konuyla ilgili olarak görüştüğümüz Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Yener Güneş de şu ifaderleri kullandı: “Milli Eğitim’in bu tutumu kanunsuzdur, yasa dışıdır. Suç işliyorlar. RTÜK’ün gözetiminde yayın yapan bir kuruluşu keyfi olarak engelleyemezler. Buradan Milli Eğitim Bakanlığı’nı uyarıyoruz derhal bu karardan vazgeçsinler ve bu uygulamayı terk etsinler. Okul müdürlerini bu yasadışı karara uymamaya, bu suça ortak olmamaya çağırıyoruz. Ulusal Kanal olarak bu meselenin peşini bırakmayacağımızı, hukuki yollara başvuracağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Gerçekleri yasaklarla engelleyebileceklerini sananlar, fena halde, yanılıyor. Ulusal Kanal ile gençler arasına kurulmak istenen duvarları ne yapar eder yıkarız”