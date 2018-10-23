Aydınlık: Ülkücüler 'Öğrenci Andı' okuyan TGB'lilere saldırdı

Aydınlık gazetesi, Kırıkkale Üniversitesi’nde 40 kişilik bir ülkücü grubun Öğrenci Andı'nı okuyan ve 29 Ekim Cumhuriyet bayramı için bildiri dağıtan TGB’lilere saldırı düzenlediğini iddia etti.

Danıştay'ın Öğrenci Andı kararını MHP de destekliyor. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Danıştay'ın 'Öğrenci Andı' kararıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Yargı süreci tamamlanmamış olsa da andımızın okutulması artık mümkün hale gelmiştir" demişti.

Aydınlık gazetesinde yer alan haber aynen şöyle:

TGB’liler, Andımız yasağının kalkmasının ardından bütün üniversitelerde ve il merkezlerinde düzenlediği “Andımız Türkiyedir” eylemleri kapsamında bugün Kırıkkale Üniversitesi’ndede öğrencilere andımız okuttu.

Andımızın okunmasının ardından Kırıkale Üniversitesi B Kapısı girişinde, 29 Ekim’de Ankara’da düzenlenecek olan “Türkiye’ye Sahip Çık” yürüyüşünün bildirilerini dağıtan TGB’lilere, yaklaşık 40 kişilik ülkücü grup saldırı düzenledi.

Sayıca fazla olan ülkücü grup, üzerinde Türk Bayrağı ve Atatürk resmi olan bildirilerin dağıtılmasına izin vermeyeceklerini söyleyerek, aralarında kadınların da olduğu TGB’li gençleri darp etti ve üzerlerindeki Atatürk baskılı önlükleri yırttı.

Başlarında üniversite sorumlulularından Kerim Yazıharman’ın da bulunduğu grubun ağırlıklı olarak Ankara’nın Keçiören ilçesinden geldiği öğrenildi.

Olayın ardından TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer, sosyal medyadan açıklamalarda bulundu:

1- Bugün Kırıkkale Üniversitesi’nde Andımızı okuyan arkadaşlarımıza, Ülkü Ocakları mensubu, yaklaşık 40 kişilik bir grup saldırı düzenledi. Saldırıyı düzenleyenler, Kırıkkale Üniversitesi B Kapısı önünde, üzerinde Türk bayrağı ve Atatürk resimleri olan bildirilerin dağıtılmasını engellemeye çalıştı.

2- Hiçbir kuvvet, TGB’li vatansever gençlerin üniversitede faaliyet yürütmesine, Andımızı okumasına, Türkiye’ye Sahip Çık yürüyüşümüzün bildirisini dağıtmasına engel olamaz. Saldıran ülkücü grup, bu girişimleriyle, Türkiye ve Türk düşmanlarıyla yan yana gelmektedir!

3- Saldırıyı düzenleyenlerin, Ülkü Ocaklarındaki vatansever gençlerle, milliyetçilikle ve ülkücükle hiçbir ilgisi yoktur. Milliyetçilik maskesi takarak, Andımızı okuyan gençlere saldırmak, kimsenin haddine değildir!

4- Türkiye Cumhuriyeti ve onun üniversiteleri, pervasızca eşkıyalık yapılacak, organize saldırı planlanacak dağ başı değildir! Valiliği, Emniyet Müdürlüğünü ve Rektörlüğü bu sorumsuzluğa önlem anlamaya çağırıyoruz.

5- Bugüne kadar, ne bölücü terör örgütü yandaşları, ne FETÖ alçakları TGB ile baş edemedi. TGB ile uğraşan kuvvetler ortadadır! TGB’yi karşısına alan, Türkiye’nin vatanseverliğini karşısına alır! Saflaşma açıktır!

6- Herkes bilsin, TGB, Andımızı Türkiye’nin bütün üniversitelerinde en gür sesiyle okumaya devam edecek, ve Türk Gençliğini, vatanımızın birliği ve bütünlüğü mücadelesinde birleştirmeye devam edecektir.