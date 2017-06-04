Aydınlık: Tekzibi yayımlamamak yandaşa serbest, bize hapis gerekçesi!

Aydınlık gazetesi, Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel'in tekzip yayınlamamasının gerekçe gösterilerek tutuklanmasına tepki gösterdi. Gazetenin bugünkü nüshasının birinci sayfasından "Yandaşa serbest, bize hapis gerekçesi" başlığıyla görülen haberde "Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel'in tutuklanmasına gerekçe gösterilen tekzip yayınlama zorunluluğu hükümet medyasında işe yaramıyor" ifadesi kullanıldı.

Aydınlık gazetesinden Sezim Özadalı'nın haberi şöyle:

Yeni Şafak Gazetesi 9 Aralık 2010 tarihinde sürmanşetten Avukat Fidel Okan hakkında “Avcı'nın avukatı da koca kulak uzmanı” iddiasını ortaya attı. Fidel Okan, haberin gerçeği yansıtmadığını belirterek tekzip talebiyle Ankara 11. Sulh Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. Avukat Okan'ın talebini değerlendiren mahkeme, “Gazetenin Okan'ın şeref ve haysiyetini ihlal ettiğini” belirterek tekzip kararı verdi.

Yeni Şafak Gazetesi, mahkeme kararına itirazda bulunarak dosyayı Ankara 16. Asliye Ceza Mahkemesi'ne taşıdı. Hakim Güven Özkan da önceki mahkemeyle aynı kararı vererek itiraz talebini reddetti ve tekzibi yayınlama kararı kesinleşmiş oldu.

Yeni Şafak, mahkemenin kararında belirlenen açıklamaya aykırı davranarak tekzibi usulüne uygun yayınlamadı. Avukat Okan, yasal yollara yeniden başvurdu. Ankara 2. Sulh Ceza Mahkemesi “Tirajı 100 binin üzerinde olan 2 gazetede ilan şeklinde yayınlanması” kararını verdi. Yeni Şafak, bu karara da itiraz etti ancak Ankara 15. Asliye Ceza Mahkemesi, itirazı reddetti.

Basın Konseyi'nden kınama kararı

Bu arada Basın Konseyi de 23 Mayıs 2011'de Basın Meslek İlkeleri'nin üçüncü, dördüncü, altıncı, dokuzuncu, onuncu, on ikinci ve on altıncı maddelerini ihlal eden Yeni Şafak Gazetesi'nin ve www.yenisafak.com.tr internet sitesinin "kınanmasına" oybirliğiyle karar verdi