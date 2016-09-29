Aydınlık: MİT TIR'ları haberlerini neden yayımladık?

Aydınlık gazetesi, MİT TIR'ları haberlerini neden yayımladıklarını açıkladı. MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin yayımlanan haber kapsamında ifade veren Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Mustafa İlker Yücel, söz konusu haberlerle ilgili olarak “Kamu yararı varsa haber yapmaktan çekinmeyiz. Türkiye’de FETÖ ile mücadele konusunda Aydınlık kadar sicili temiz olan hiçbir kurum yok. O nedenle, bizi FETÖ ile yan yana getiremezler. Biz o zaman Suriye ile kardeşliği savunduk ve bunun haberini yaptık” dedi.

Aydınlık, Adana ve Hatay’da 19 Ocak 2014 tarihinde durdurulan MİT’e ait TIR’ların içindeki mühimmat görüntülerini habere ilişkin yayın yasağı gelmeden önce “İşte TIR’daki Cephane” başlığı ile duyurmuştu.

Cumhuriyet gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün MİT TIR’ları davasında yargılanmasının ardından haberle ilgili Aydınlık'a soruşturma açıldı.

"Örgütün başından beri karşısındayız"

Haberin yayımlandığı dönem gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni olan Mustafa İlker Yücel, soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan’a ifade verdi.

Ulusol'un haberine göre, Aydınlık’ın 'FETÖ' ile hiçbir zaman yan yana getirilemeyeceğinin belirten Yücel, ifadesinde şunları söyledi:

“Biz FETÖ/PYD terör örgütünün başından beri karşısında, Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı tehdit oluşturduğunu gündemde tutan, yöneticileri bu örgütün kumpasları sonucu tutuklanan bir gazeteyiz. Vatanımızın birliği ve cumhuriyetimizin devamlılığı için, kamu sorumluluğumuzu yapmaya devam edeceğiz. Bu örgütle adımın anılmasını kabul etmeyiz.”

İfadenin ardından adliye önünde gazetecilere açıklama yapan Yücel, Suriye’nin bütünlüğü için haberin yayımladığını söyledi. Yücel, “Başbakan Binali Yıldırım’ın, ‘Dışarıda ki dostlarımızı artttırmamız gerekiyor’ açıklamasının haberiydi aslında. Nasıl ABD’nin PKK’ya silah vermesine karşı tepki koyuyorsak, Türkiye Cumhuriyeti de komşu devletiyle savaşamaz. O dönem Aydınlık haberleri ile ısrarla buna dikkat çekti. Türkiye’de FETÖ ile mücadele konusunda Aydınlık kadar sicili temiz olan hiçbir kurum yok. O nedenle, bizi FETÖ ile yan yana getiremezler. Biz o zaman Suriye ile kardeşliği savunduk ve bunun haberini yaptık” dedi.

Yücel şöyle devam etti:

“Yaptığımız haber kamu yararına hizmet ediyorsa bedelini gerekirse cezaevinde yatarak ödemeye hazırız.”

Yücel’in avukatı İbrahim Erdoğan da yazılı ifadelerini bir hafta içerisinde savcılığa ulaştıracaklarını ekledi.