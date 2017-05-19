Aydınlık: MHP, Türkeş'in görevden alınması için AKP'ye baskı yapıyor

MHP'den ayrılıp AKP'ye geçerek Başbakan Yardımcılığı'na getirilen, 16 Nisan'daki halk oylamasına giden süreçte eski genel başkanı Devlet Bahçeli hakkında "Sayın Bahçeli muhalefetteki bir partinin genel başkanıdır. 'Aniden niye bize yardımcı oluyor' diye düşünmemiz gerekir. Ele güvenen yolda kalır" görüşünü dile getiren Tuğrul Türkeş'in iki parti arasında kriz yarattığı iddia edildi. Aydınlık gazetesinin iddiasına göre, MHP yönetimi, Başbakan Yardımcısı Türkeş'in bakanlıktan alınması için bastırıyor. Bahçeli ise Türkeş’in "Ele güvenen yarı yolda kalır" sözlerine tepki göstermiş "İddia edildiği gibi, ele güvenen var mı bilmem! El kim onu da bilemem. Eğer el olarak görülen dün elele duranlar ise, bunu nankörlük sayarım" ifadesini kullanmıştı.

Bahçeli'den Türkeş'e cevap: Başbakan yardımcısı olma hikayesini Davutoğlu anlatsın

Aydınlık gazetesinin haberi şöyle:

"Cumhurbaşkanlığı Sistemi” için yapılan anayasa değişikliği sürecinde başlayan AKP-MHP yönetimi işbirliği sürerken, MHP yönetiminin AKP yönetiminden bazı istekleri olduğu ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP ile ittifakın bozulmaması için kurmaylarına talimat verilirken, Meclis’te yapılan HSK seçimlerinde de MHP için bir kontenjan ayrıldı. Bahçeli’nin avukatı ve MHP MYK üyesi Hamit Kocabey HSK üyeliğine seçildi. Bu arada kamuya alımlarda el altından MHP’ye kontenjan ayrıldığı bildirildi.

Bu arada MHP yönetiminin bir isteği de olduğu ortaya çıktı. Aydınlık’ın edindiği bilgilere göre, MHP yönetimi bakanlar kurulunda yapılacak değişiklikte Tuğrul Türkeş’in görevden alınmasını istedi. Konuyla ilgili olarak Bahçeli’ye yakın bir kaynak, “Tuğrul Türkeş anayasa değişikliği sürecinde genel başkanımıza çok ağır ifadeler kullandı. O günlerde bu iş büyütülmedi. Ama 16 Nisan’da Evet kazandı. Şimdi Tuğrul Türkeş konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan gerekeni yapmalı. Önümüzdeki günlerde bakanlar kurulunda değişiklik yapılacak. Sanırım Tuğrul Türkeş görevden alınacak” dedi.

AKP kulislerinde de Tuğrul Türkeş konusunda MHP yönetiminden “görevden alın” baskısı geldiği konuşulmaya başlandı.

Bahçeli anayasa değişikliği konusunda Erdoğan ve AKP’ye destek verip “fiili durumu yasal hale getirelim” açıklaması yapınca Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve partisi AKP’yi uyarmış ve “Sayın Bahçeli çok deneyimli ve kurt bir siyasetçidir. Ben parti içinde de bunu söylüyorum. Onun için de rahatlıkla bir gazeteciyle de kamuoyuyla da paylaşıyorum. AK Parti'nin bu tuzağa karşı çok dikkatli olması gerekir” demiş, Bahçeli’yi “güvenilmez” ilan etmişti.