Aydınlık: İdlib'deki 'kimyasal saldırı' haberleri CIA planının bir parçası

Suudi Arabistan merkezli Al Hayat gazetesi, ABD ve koalisyon güçlerinin Suriye ordusunun ilerleyişini durdurmak için yeni bir ordu kurma çalışmalarına başladığını iddia etti. Aydınlık'ın çevirisine göre, hafta sonunda yayımlanan haberde, CIA'in 30.000 kişilik bir kuvveti yeniden “ılımlı muhalif” etiketiyle savaş pazarına sürmeye hazırlandığı ileri sürüldü. Aydınlık, İdlib'teki 'kimyasal saldırı'nın gerçek dışı olduğunu öne sürerken, bunun bir CIA planının parçası olduğınu iddia etti.

Aydınlık'ın haberi şöyle:

CIA İdlip’teki silahlı gruplara net talimatlar verdi. Yeni oluşturulacak operasyon odasına bütün grupların katılması istendi. Hatta yeni kurulacak yapının adı ve lideri de belirlendi. Buna göre yeni CIA oluşumun adı “anne” olacak ve liderliğine ise Feylak Eş Şam gurubundan Fadallah Hacı getirilecek.

Şam Cephesi, Feylak Eş Şam, Birinci Alay, Ceyşül Mücahidin, Festakim Grubu, Orta bölük, Sahil Bölüğü 1/1 Ceyşül İzze, Ceyşül Nasır, Ceyşül İdlip, Liva el Hürriye grupları, “ılımlı muhalif” etiketi altında birleşerek yeniden düzenlenecek. Tek bir emir komuta zinciri ile askeri olarak İdlip’te kalıcı bir yapı oluşturulması hedeflenecek.

Suriye'ye kimyasal fren

Kimyasal silah iddialarının öncesinde hazırlıklarına başlanan yeni örgüt kurma çalışmalarını Aydınlık’a değerlendiren Suriyeli uzmanlar bunun bir komplo olduğunu vurguladı. Emekli General Heysam Hassun “Amaçları İdlip’te yeni bir cihatçı kanton kurmak ve Suriye ordusunun bölgeye girşini engellemek. ABD Suriye topraklarındaki işgalini, PYD ve kimi Arap unsurları kullanarak meşrulaştırmak istiyor” diye konuştu.

Han Şeyhun güç savaşının odağı

ABD’nin yeni kuracağı operasyon odasında Ahrar Şam olması da “zorunlu silahlı güç” olarak değerlendiriliyor. Halep yenilgisi ardından Ahrar Şam ile Nusra arasında 2017 Ocak / Şubat aylarında şiddetli bir egemenlik savaşı başlamıştı. Kimyasal saldırının yapıldığı bölgede Ahrar Şam Nusra Cephesi arasında güç savaşı yaşanıyor olması da ayrıca dikkat çekiyor.