Aydınlık: Hava - İş, 12 firmaya sendika kasasından 6 milyon lira para aktardı

Aydınlık gazetesi'nde yer alan haberde, Ali Kemal Tatlıbal başkanlığındaki Türkiye Sivil Havacılık (Hava-İş) Sendikası Genel Yönetim Kurulu'nun 12 firmaya sendika kasasından 6 milyon lira para aktardığı iddia edildi.

Hava-İş'e ait bir banka hesabından nakliyat, inşaat, otel, reklam, yemek şirketleri ile giyim mağazalarına farklı tarihlerde parça parça yüklü miktarda ödeme yapıldığı veya para aktarıldığı iddiası öne sürüldü. 12 şirkete iki yıl içinde yapılan ödemelerin tutarının 6 milyon lirayı bulduğu ve bazı ödemelerin kanuna aykırı olduğu tespit edildiği ifade edildi. Para transferlerinin bir davaya ilişkin hakimin hesap dökümünü talep etmesiyle ortaya çıktığı aktarılan ifadeler arasında.

Aydınlık'ta yer alan haber aynen şöyle:

İki yılda 16 ödeme

Hesap dökümlerine baktığımızda yapılan en yüksek ödemelerde inşaat şirketleri birinci sırayı aldı. İnşaat şirketi sahibi Yasin Köroğlu'na 11 Mayıs 2015 tarihinden 20 Nisan 2017'ye kadar 16 kez ödeme yapıldı. Bazı aylarda birden fazla ödeme yapılması dikkat çekti. Örneğin; Köroğlu'na 2015 Mayıs ayında iki kez toplam 241 bin 600 lira; 2015 Ekim ayında ise üç kez toplam 400 bin lira para aktarıldı.Yasin Köroğlu'na yaklaşık iki yılda yapılan ödemelerin toplamı 1 milyon 900 bin 394 lira 76 kuruşa ulaştı. Ayrıca 30 Mayıs 2017 tarihinde kurulan ve Yasin Köroğlu'nun kurucusu olduğu Ottoman Kargo Taşımacılık'a da 2 Haziran 2017 ve 21 Temmuz 2017 tarihlerinde toplam 500 bin lira ödeme yapılması da dikkat çekti. Sendikanın öncülüğünde kurulan Hava-İş Kooperatifi ile Hava-İş Kıbrıs Kooperatifi ihaleleri de, Yasin Köroğlu'nun sahibi olduğu Köroğlu İnşaat'a verildi.

1 milyon 318 bin liralık şal

Reklam, otel, yemek, nakliyat şirketleri ile giyim mağazalarına yapılan ödemelerin de yüksek olması gözlerden kaçmadı. Neva Reklam'a 16 Haziran 2017 ve 26 Temmuz 2017 tarihlerinde toplam 590 bin lira ödeme yapıldı. Hacı Bozan Oğulları LTD ŞTİ.'ye 16 Haziran, 22 Haziran ve 19 Temmuz 2017 tarihlerinde toplam 317 bin 499 lira 40 kuruş; Taksim Otelcilik'e 18 Ocak, 16 Nisan ve 26 Temmuz 2017 tarihlerinde toplam 254 bin 366 lira 66 kuruş; Yunus Güral'a 9 Ocak, 12 Ocak ve 18 Ocak 2017 tarihlerinde toplam 200 bin lira; Hasan Murat Bezirci'ye 21 Haziran 2017 tarihinde 76 bin 869 lira 61 kuruş; Kosova Restaurant'a 5 Haziran 2017 tarihinde 62 bin lira; Altındağ Otelcilik'e 21 Eylül 2016 tarihinde 56 bin 759 lira 50 kuruş ödeme yapıldı. Beymen Mağazacılık'a 21 Eylül 2016 tarihinden itibaren 7 ayda yapılan toplam ödeme 1 milyon 318 bin 81 liraya ulaştı. Şeyda Nakliyat'a ise 25 Ekim 2016 tarihinden 18 Temmuz 2017'ye kadar 4 kez toplam 377 bin lira aktarıldı. Nezih Terlikçioğlu Mağazacılık'a 12 Ocak 2017 tarihinde 315 bin 360 lira ödeme yapıldığı görüldü. Sendika normalde kendi hesabından başka bir hesaba para aktarırken açıklama kısmına “avukat ücreti”, “iş avansı”, “kira bedeli”, “eğitim bedeli” gibi not düşerken bu ödemeler için hiçbir şey yazmaması dikkat çekti.

Kanuna aykırı

Sendika üyelerine Beymen Mağazacılık'tan “şal”; başka mağazalardan da “deri cüzdan” alınarak hediye edildiği öğrenildi. Hesap dökümlerine baktığımızda Ramazan ayına denk gelen 26 Mayıs-24 Haziran 2017 tarihleri arasında da bazı yemek şirketlerine yüklü miktarda ödeme yapılması dikkat çekiyor. Bu durum “O tarihlerde sendika üyelerine iftar yemeği verilmişti” şeklinde gerekçelendirilmek istenebilir. Ancak sendikanın üyelerine hediye veya borç vermesinin, amacı dışında harcama ve bağışta bulunmasının 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile sendika anatüzüğüne aykırı.

Yönetim sessiz

Ödemelerin veya para transferlerinin hangi gerekçeyle yapıldığı bilinmiyor ancak çeşitli iddialar şimdiden ortaya atıldı. Kimine göre “naylon fatura” kesildi kimine göre işçinin parası kanuna aykırı şekilde hunharca harcandı. Konuya ilişkin sendika genel başkanı Ali Kemal Tatlıbal'ı aradık ancak telefonlarımız yanıtsız kaldı. Ayrıca sendika genel merkezine 11 Eylül tarihinde belgegeçer (faks) çekmemize rağmen de herhangi bir dönüş yapılmadı. Köroğlu İnşaat'a da 14 Eylül tarihinde çektiğimiz belgegeçere (faks) yanıt verilmedi.