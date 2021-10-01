Aydınlık gazetesinden Çin özel eki: Pekin'in samimiyeti ortada; insan hakları tarihinde kilometre taşı...

Doğu Perinçek'in Genel Başkanlığı'nı yaptığı Vatan Partisi'nin yayın organı olarak bilinen Aydınlık gazetesi, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 72. yıl dönümü için özel bir ek yayımladı. Aydınlık gazetesinin bugünkü (1 Ekim 2021 Cuma) sayısıyla ücretsiz dağıtılan ek yayının "Çin mucizesinin sırlarını incelediği" belirtildi.

Aydınlık gazetesinin "72. yılında Çin sosyalizminin yeni atağı" başlığıyla dağıttığı ek, kuşe kâğıda basılmış 24 sayfadan oluşuyor.

Özel ekte yer alan yazıların başlıkları şöyle:

Başkonsolos Cui Wei: Çin ulusunun dirilişi geri döndürülemez süreçtedir

14. beş yıllık kalkınma planının hedefleri: Kaliteli kalkınma, adil bölüşüm, ileri teknoloji

Çin'in 'akıllı dönüşümü': Yapay zekada hedef 2030'da merkez olmak

Üyelerin üçte biri 40 yaş altı: 100 yaşındaki ÇKP'nin gençlik enerjisi

'Orta düzeyde refah toplumu' beyaz kitabı: Açlıktan tokluğa, yoksulluktan refaha

Kuşak ve yol: Tarihin en büyük ortak kalkınma girişimi

Beijing Kış Olimpiyatlarına hazır: 'Türk dostlarımızı Olimpiyat'a bekliyoruz

Çin yönetiminin dünyaya çağrısı: Yeni dünyada insanlığın kaderi ortak

Teknolojiyle donatılıyor: Ulusal birliğin harcı müzeler

Aydınlık Genel Müdürü Erbil: Çin'in samimiyeti ortada

Aydınlık Gazetesi Genel Müdürü Osman Erbil'in ek için kaleme aldığı 'Kutluyoruz' başlıklı başyazıda, "Asya'nın büyük uyanışının, güçlü ayak sesleriyle tüm dünyada yankılandığı bir dönemde, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 72'nci yıl dönümünü gönülden kutluyoruz" denildi.

Erbil, "Küresel salgının kara gün dostlarını herkese göstermesinden sonra, yalnız kendi kurtuluşuna ve kalkınmasına değil, insanlığın ortak geleceğine de yatırım yapan Çin'in samimiyeti ortada..." yazdı.

Çin İstanbul Başkonsolosu: ÇKP daima Çin halkı için mutluluk ve Çin ulusu için diriliş arayışında bulunmuştur

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Vei ek için yazdığı yazıda, "1 Temmuz'da Çin Komünist Partisi'nin 100. yıl dönümünü kutladık. 100 yılda, ÇKP daima Çin halkı için mutluluk ve Çin ulusu için diriliş arayışında bulunarak, ülke genelinde bütün etnik gruplardan halk ile birlikte ulusun bağımsızlığını, ülkenin zenginleşmesini ve halkın mutluluğunu hayata geçirmiş; ayağa kalkmaktan ve zenginleşmekten güçlenmeye kadar büyük atılımları gerçeğe dönüştürmüştür" ifadelerini kullandı.

Vei, "Çin ulusunun dirilişinin artık geri döndürülemez bir tarihi sürece girdiğini" iddia etti.

Bu yılın ayrıca Çin-Türkiye diplomatik ilişkisinin kuruluşunun 50. yıl dönümü olduğunu söyleyen Vei, "Türk tarafıyla liderlerimizin mutabakatını yerine getirerek, kalkınma stratejilerimizi uyumlu hale getirme çalışmasını derinleştirmeyi, salgınla mücadele ve yüksek teknoloji gibi alanlarda işbirliğini güçlendirmeyi, ikili somut işbirliğini optimize etmek için yeni anlayış ve yeni tedbirler üzerinde istişare etmeyi, karşılıklı yarar ve çifte kazanç hedefimizi gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Çin Temsilcisi Adnan Akfırat da Çin Komünist Partisi'nin üyelerinin üçte birinin 40 yaş altı olduğunu belirterek, ÇKP üyeleri arasında Uygurlar da olduğunu söyledi.

Çin'de parti üyesi olsun olmasın herkesin "ÇKP olmasaydı Yeni Çin olmazdı" söylemini kabul ettiğini iddia eden Akfırat, "Buradaki 'yeni Çin', 'karnı tok, sırtı pek, güvenli bir yaşamı' niteliyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Beyaz kitap"

Ek yayında yer alan Kibele Su Taşçı imzalı makalede, Ağustos 2021’de Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi tarafından yayınlanan, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping’in ulaşıldığını duyurduğu “orta refah toplumunun” ne olduğunu detaylandıran “Beyaz Kitap” anlatıldı.



Makaleye göre, Çin’in ulaştığı belirtilen orta refah toplumu hedefinde insan hakları önemli bir yer tuttu. Makalede şu ifadeler yer aldı:



“Çin’in orta düzeyde bir refaha ulaşma hedefi aynı zamanda insan haklarını koruma ve geliştirme konusundaki kararlılığını da gösteriyor. Bu hedefe giden yolda; bireyi özgürleştirmek, korumak ve geliştirmek için çeşitli adımlar atılıyor”

Makaleye göre insan haklarını korumak için atılan adımlar şöyle sıralanıyor; geçim hakkını korumak, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar, siyasi ve demokratik haklar, kişilik hakları ve mülkiyet haklarının korunması.

“Yargı güvencesini güçlendirilmesi ve dinsel inanç özgürlüğünün korunması için iyileştirmeler yapılıyor”

“Beyaz Kitap”ı özetleyen makalede, medeni ve siyasi hakların korunması maddesi de yer aldı. Buna göre, Çin’de yönetimin “insan merkezli bir kalkınma felsefesi” izlediği belirtildi.



Makalede bu bölüm şöyle aktarıldı:

“Halkın daha geniş hak ve özgürlüklere sahip olabilmesi için düzenli seçim süreçleri uygulanıyor, sosyalist danışma demokrasisi sürekli geliştiriliyor, topluluk düzeyinde öz yönetim geliştiriliyor ve bilime, katılma, görüş bildirme ve yetkinin kullanılmasını denetleme hakları güçlü bir şekilde korunuyor. İnsan onuruna ve değerine saygı duyan bir toplum yaratabilmek için kişilik haklarının ve mülkiyet haklarının korunmasına ciddi önem veriliyor. İnsan haklarına yönelik yargı güvencesinin güçlendirilmesi ve dinsel inanç özgürlüğünü korunması için sürekli iyileştirmeler yapılıyor, adalet yönetiminde şeffaflık artırılıyor ve adli yardım sistemi iyileştiriliyor”

“İnsan hakları tarihinde kilometre taşı”

Makalenin sonuç bölümünde, Çin’i orta düzeyde bir refah toplumu inşa etmesinin insan haklarına duyulan saygıyı dünyaya gösterdiği belirtilirken şu ifadeler yer aldı:



“Tüm dünya nüfusunun beşte birini oluşturan bir ülkede böyle bir başarı elde edilmesi, insan hakları mücadelesi tarihinde bir kilometre taşı oluşturuyor”

Çok sayıda uluslararası rapora göre Çin'in sistematik olarak baskıcı uygulamalar yürüttüğü ve asimile etmeye çalıştığı Sincan'daki Uygur ve diğer Müslüman azınlıklar tüm dünyada tartışılırken makaleye göre, Çin’in ulaştığı belirtilen orta refah toplumu hedefinde insan hakları önemli bir yer tuttu.

Orçun Göktürk imzalı makalede, Çin’in 1953 yılından bu yana oluşturduğu beş yıllık kalkınma planlarından 2021-2024 yıllarını kapsayan 14’üncü plan tanıtıldı. Makalede, 14’üncü beş yıllık kalkınma planıyla ilgili şu değerlendirme yer aldı:



“Planda bütün Çin halkının kalkınmadan istifade edebileceğine dair ortak refah vurgusu yapıldı. Ortak refah hedefine ulaşmak için; paylaşma, gelir dağılımının düzeltilmesi, sanayiden tarıma, şehirlerden kırlara gelir aktarımı ve yüksek kaliteli kalkınma planlanıyor”

Makalede, Çin’in 14’üncü kalkınma planında “Gökyüzünün mavi, toprağın yeşil ve suyun temiz olduğu güzel bir Çin” vurgusu yapıldığı belirtildi.



Makaleye göre, Çin’in 14’üncü beş yıllık kalkınma planında öne çıkan hedefler şöyle:



- Yerli ve yabancı şirketler arasında adil rekabet teşvik edilecek, yabancı sermayeli işletmelerin yasal hakları ve çıkarları korunacak.

- Sağlık sisteminin inşası ilerletilecek.

- Çin-Japonya-Güney Kore arasında serbest ticaret anlaşmalarının artması için müzakereler hızlanacak.

- İkili, çok taraflı ve bölgesel iş birliği derinleştirilecek.

- “Bir ülke, iki sitem” ilkesi sadık bir şekilde uygulanmaya devam edilecek.

- Çin, “Tayvan’ın bağımsızlığı” gibi faaliyetleri kararlı bir şekilde caydıracak.

- “Yeşil kalkınma” desteklenecek

- 2030’a kadar karbon emisyonlarının seviyesi en üst düzeye çıkarılacak ve 2060’a kadar karbon nötr hedefini sağlamak için somut çabalar gösterilecek.

Karbon emisyonunun en büyük sorumlularından Çin’in emisyon düşürme hedefleri

Çin, karbon emisyonunun en büyük olduğu ülkelerden biri ve uzmanlar, ülkenin karbon emisyonu salınımında düşüş yaşanmaması durumunda dünyanın iklim krizi mücadelesinin de olumsuz etkileneceğini belirtiyor.



Çin devlet Başkanı Şi Jinping daha önce ülkenin 2030’a kadar karbon salınımında zirve yaparak daha sonra düşüşe geçeceğini duyurmuş ancak bunun nasıl gerçekleşeceğine dair detay vermemişti.



Öte yandan Çin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda küresel emisyonlarla mücadelede önemli bir adım olarak nitelenen kararını duyurarak yurtdışında yeni kömür santralleri inşa etmeyeceklerini açıkladı.