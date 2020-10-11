Aydınlık gazetesi yazarı, ekonomist Mustafa Pamukoğlu hayatını kaybetti

Görev Vakfı Başkanı, Aydınlık gazetesi yazarı ekonomist Mustafa Pamukoğlu geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Pamukoğlu'nun vefatını Ulusal Kanal Genel Müdürü Adnan Türkkan şu sözlerle duyurdu:

"Görev Vakfı Başkanı Mustafa Pamukoğlu'nu geçirdiği kalp krizi sonucunda kaybettik. Aydınlık yazarı, ekonomist Pamukoğlu vatansever medyanın güçlenmesi için çok emek çekti. Anısını yaşatacağız. Başımız sağolsun."

Vatan Partisi Ankara İl Başkanlığı Pamukoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Görev Vakfı Başkanı Mustafa Pamukoğlu’nun geçirdiği kalp krizi sonucunda aramızdan ayrıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Pamukoğlu’nun ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin" ifadelerine yer verdi.