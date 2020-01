Aydınlık: Evet, MİT TIR'ları haberini Cumhuriyet'ten önce yaptık, gelip tutuklasınlar!

MİT TIR'larına ilişkin görüntüleri haberleştirdiği için casusluk suçlamasıyla tutuklanan Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Ergem Gül'ün tutuklanmasının ardından bu görüntüleri daha önce haberleştiren Aydınlık gazetesinden açıklama geldi. Aydınlık'tan yapılan açıklamada, bazı gazeteci ve yazarların "Aydınlık gazetesi Cumhuriyet'ten çok önce o haberi yayımladığına göre Can Dündar tutukluyken Aydınlık Genel Yayın Yönetmeni neden tutuklanmadı?" diye sorduğu hatırlatıldı ve "Evet, MİT TIR'ları haberini Cumhuriyet'ten önce yaptık. Gelsinler, tutuklasınlar" dendi.

Başyazıyı kaleme alan Aydınlık Genel Yayın Yönetmeni Deniz Yıldırım, açıklamasında Ergenekon davası kapsamında 5 yıl boyunca tutuklu kaldığını hatırlattı ve "Cezaevlerinden çekinmedik, yaptığımız haberlerin arkasında durduk. "Can Dündar dostları" bedel ödemezken, biz bedeller ödedik" dedi.

Aydınlık gazetesinde yayımlanan başyazı şöyle:

MİT TIR'larının görüntülerini yayınladığı için tutuklanan Can Dündar ve Erdem Gül'e sahip çıkma adı altında Aydınlık'ı hedef alan bazı yazıları gazetelerde, sosyal medyada ve haber sitelerinde ibretle okuyoruz.

F tipi örgüt merkezli bir yönlendirme faaliyetiyle bizim de tutuklanmamızı isteyenler, hepsi bir ağızdan şunu soruyor: "Aydınlık gazetesi Cumhuriyet'ten çok önce o haberi yayımladığına göre Can Dündar tutukluyken Aydınlık Genel Yayın Yönetmeni neden tutuklanmadı?"

Okay Gönensin, Nedim Şener, Erhan Başyurt, Özgen Acar, Ayşenur Arslan, Emre Uslu, Hakan Aygün, Emre Erciş, Hasan Cücük, Ekin Karaca, Cemaat'in internet trolleri ve en son Elif Çakır bunu sordu.

Cevabımız bir cümle: O haberi yayımladığımızda (21 Ocak 2014) Aydınlık'ın genel yayın yönetmeni ve yazarları olarak zaten 5 yıla yakın bir süredir tutukluyduk.

Belki de şu an Can Dündar bizim koğuşlarımızda kalıyor. Bu süreçte tutuklanmayan genel yayın yönetmenimiz kalmadı. Kumpasa uğradık. Cezaevlerinden çekinmedik, yaptığımız haberlerin arkasında durduk. "Can Dündar dostları" bedel ödemezken, biz bedeller ödedik.

Bugün de gerçeklerin peşindeyiz. Evet, MİT TIR'ları haberini Cumhuriyet'ten önce yaptık. Gelsinler, tutuklasınlar. İktidarın karanlık Suriye politikasının Türkiye'yi nereye getirdiği ortada. Her şeyden önce ülkemizin güvenliğini düşünürüz. Ancak ne F tipi Gladyo'nun darbe girişimlerine ne de Aydınlık'ı hedef göstermelerine izin veriririz.