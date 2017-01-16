Aydınlık: CHP'nin "MİT’in 'Gülenci' dediği AKP'li kim?" diye sorduğu ismin Yasin Aktay olduğu iddia ediliyor

TBMM’deki anayasa değişikliği teklifinin görüşmeleri sırasında CHP’li Bülent Tezcan'ın "MİT'te 563189 numarasıyla kayıtlı 'Fethullah Gülen üyesi' denen AKP Genel Başkan Yardımcısı kimdir?" şeklide sorduğu kişinin Yasin Aktay olduğu iddia edildi. Aydınlık gazetesi "Kulislere göre o ismin Yasin Aktay olduğu iddia ediliyor" diye yazdı.

CHP: MİT'te 563189 numarasıyla kayıtlı "Fetullah Gülen üyesi" denen AKP Genel Başkan Yardımcısı kimdir?

Aydınlık gazetesinin bugünkü (16 Ocak 2017) nüshasının birinci sayfasından yayımlanan haberi şöyle:

AKP ve CHP kulislerinde MİT raporunda hakkında “Gülen Cemaati üyesi” notu düşülen AKP Genel Başkan Yardımcısının, İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yasin Aktay olduğu iddia edildi.

Meclis Genel Kurulu’nda devam eden anayasa değişikliği paketi görüşmeleri sırasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan yaptığı konuşmada, bir AKP Genel Başkan Yardımcısı'nın FETÖ’cü olduğuna ilişkin MİT’te rapor olduğunu iddia etmişti. Tezcan "MİT’te 563189 numaralı bir belgede bir AKP Genel Başkan Yardımcısı için ‘Gülen Cemaati üyesi’ notu düşülmüş durumda, bu kim?" demişti.

AKP sözcüsü

Tezcan’ın açıklamasına AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı, "Size dava açarız, kimse ismi açıklayın" diye tepki göstermişti. Oturumu yöneten Başkanvekili Ahmet Aydın da "Böyle iddia ve ithamlarda bulunmayalım, bulunuyorsak isim verelim" ifadesini kullanmıştı. Gelen tepkiler üzerine yeniden kürsüye gelen Tezcan, "Benim mesleğim avukatlık. Öyle ‘dava açarım’ filan, buyursun davayı açsın. Bizim özel stratejimiz yok, olamaz. MİT size bağlı, ben sıra numarasını söyledim. Buyurun siz sorun” karşılığını vermişti.