Aydınlık: 15 Temmuz'dan sonra Harbiye'ye giren 30 FETÖ'cü AKP referanslı çıktı!

Aydınlık gazetesi, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından AKP il ve ilçe başkanlarının referansıyla Harbiye'ye girdiği belirlenen 30 kişinin 'FETÖ'cü çıktığını ve atıldığını yazdı.

Haberde, "Söz konusu kişilerin yüzde 80’inin ise AKP il ve ilçe başkanlarını referans gösterdikleri öğrenildi. FETÖ ile bağlantılı olan subay adaylarının, soruşturmanın ardından Kara Harp Okulu ile ilişiği kesildi" dendi.

Aydınlık'ta Erdem Atay'ın imzasıyla yayımlanan haber şöyle:



15 Temmuz sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinden alınıp, Milli Savunma Bakanlığı’na bağlanan Kara Harp Okulu’nda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Aydınlık, geçen hafta adayların yüzde 30’unun AKP il ve ilçe başkanlarının referansıyla Harbiye’ye girdiğini ortaya çıkarmıştı. Bu durumdan çok sayıda askerin de rahatsız olduğu belirtilmişti. Konu ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.



Aydınlık’ın edindiği bilgilere göre, Harbiye’ye giren ve eğitime başlayan yaklaşık 30 öğrenci FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle okuldan atıldı. Atılma işleminin bu hafta yapıldığı da gelen bilgiler arasında.

FETÖ ile bağlantısı nedeniyle atılan 30 kadar subay adayının büyük çoğunluğunun da AKP referansıyla Harbiye’ye girdiği ortaya çıktı. Buna göre AKP il ve ilçe başkanları tarafından komisyona hamilikart ile gönderilen yaklaşık 25 kişi Harbiye’den atıldı.



"Spor istemiyorlardı"





Aydınlık, Kara Harp Okulu’na torpille giren kişilerin spor eğitiminden rahatsız olduğunu da yazmıştı. Spordan rahatsız olan kişilerin de AKP referansıyla girenler olduğu ortaya çıkmıştı. Bu taleplerini kendi aralarında konuşarak dillendiren subay adaylarının, “Biz buraya subay olmaya geldik, sporcu değil” diyerek tepki gösterdiği belirtilmişti.