T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Aydınlığa kavuşmak için yardım bekliyor

6 yıl önce uyku hapı içerek kör olan Adile Sarıçınar tekrar görebilmek için destek bekliyor.

26 Nisan 2009 03:00

6 yıl önce uyku hapı içerek kör olan Adile Sarıçınar tekrar görebilmek için destek bekliyor.

Muğla’nın Yatağan İlçesi'nde, 6 yıl önce uyku ilacı içerek intihar girişiminde bulunması sonucu 2 gözü birden kör olan 26 yaşındaki Adile Sarıçınar, tekrar görebilmek için kendisine uzanacak yardım eli bekliyor.

Adile Sarıçınar, 7 kardeşi ile birlikte 2001 yılında babasından boşanan annesi Esma Sinan ile yaşamaya başladı. Hiçbir sosyal güvenceleri olmadan, maddi sıkıntı içinde liseyi bitiren Adile Sarıçınar, 2003 yılında polis olabilmek için sınavlara girdi. Yazılı sınavı kazanan Sarıçınar, boyu belirtilen koşullardan 1 santimetre kısa olduğu için polis olamadı. Bunun üzerine bunalıma giren Sarıçınar, çok sayıda uyku hapı içerek yaşamına son vermek istedi. Yakınları tarafından baygın halde bulunan Sarıçınar, Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdehalede, iki gözü birden kör olma tehlikesiyle karşı karışaya olan Sarıçınar, İzmir'deki Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada 2 ay tedavi gören Sarıçınar'ın gözleri doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Genç kızın, tekrar görebilmesi için doktorlar, ameliyata ihtiyaç olduğunu söyledi. Ancak, talihsiz Adile, o dönemde 7 bin TL olan ameliyat parasını bulamadığı için karanlığa mahkum oldu.

Annesi ve kardeşlerinin yardımıyla işlerini görebilen genç kız, yaptığı hatanın pişmanlığını yaşadığını anlatırken, şöyle devam etti:

``Tekrar görebilmek en büyük arzum. Eskiden olduğu gibi işlerimi kimsenin yardımı olmadan yapmak için can atıyorum. Ameliyatım için gerekli olan yaklaşık 20 bin TL'yi bulmam çok zor. Çalışamadığım için bu parayı kazanmam da zor. Hayırseverlerden yardım elini uzatmalarını bekliyorum.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24