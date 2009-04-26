Aydınlığa kavuşmak için yardım bekliyor

6 yıl önce uyku hapı içerek kör olan Adile Sarıçınar tekrar görebilmek için destek bekliyor.



Muğla’nın Yatağan İlçesi'nde, 6 yıl önce uyku ilacı içerek intihar girişiminde bulunması sonucu 2 gözü birden kör olan 26 yaşındaki Adile Sarıçınar, tekrar görebilmek için kendisine uzanacak yardım eli bekliyor.



Adile Sarıçınar, 7 kardeşi ile birlikte 2001 yılında babasından boşanan annesi Esma Sinan ile yaşamaya başladı. Hiçbir sosyal güvenceleri olmadan, maddi sıkıntı içinde liseyi bitiren Adile Sarıçınar, 2003 yılında polis olabilmek için sınavlara girdi. Yazılı sınavı kazanan Sarıçınar, boyu belirtilen koşullardan 1 santimetre kısa olduğu için polis olamadı. Bunun üzerine bunalıma giren Sarıçınar, çok sayıda uyku hapı içerek yaşamına son vermek istedi. Yakınları tarafından baygın halde bulunan Sarıçınar, Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdehalede, iki gözü birden kör olma tehlikesiyle karşı karışaya olan Sarıçınar, İzmir'deki Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada 2 ay tedavi gören Sarıçınar'ın gözleri doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Genç kızın, tekrar görebilmesi için doktorlar, ameliyata ihtiyaç olduğunu söyledi. Ancak, talihsiz Adile, o dönemde 7 bin TL olan ameliyat parasını bulamadığı için karanlığa mahkum oldu.



Annesi ve kardeşlerinin yardımıyla işlerini görebilen genç kız, yaptığı hatanın pişmanlığını yaşadığını anlatırken, şöyle devam etti:



``Tekrar görebilmek en büyük arzum. Eskiden olduğu gibi işlerimi kimsenin yardımı olmadan yapmak için can atıyorum. Ameliyatım için gerekli olan yaklaşık 20 bin TL'yi bulmam çok zor. Çalışamadığım için bu parayı kazanmam da zor. Hayırseverlerden yardım elini uzatmalarını bekliyorum.''



