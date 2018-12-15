Aydınlı voleybolcular Ata'nın huzurunda

AYDIN, (DHA)

Vestel Venus Voleybol Sultanlar Ligi\'nde bugün Ankara\'da Halkbank\'ın konuğu olacak Aydın Büyükşehir Belediyesporlu oyuncular, Anıtkabir\'i ziyaret etti.

Karşılaşma için Ankara\'ya gelen ekip, Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün mozolesine çelenk koyup saygı duruşunda bulundu. Aydın Büyükşehir Belediyespor yöneticileri, teknik heyet ve sporcuların hazır bulunduğu ziyarette Aydın Büyükşehir Belediyespor Başkanı Polat Mersin, Anıtkabir Özel Defteri\'ne, \"Voleybol takımımızla birlikte huzurunuzda olmanın gururunu yaşamaktayız. Aydın Büyükşehir Belediyespor olarak dünyanın en güzel sözlerinden biri olan ve bizlere miras bıraktığınız, \'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim\' sözünün izinde yürüyeceğimize bir kere daha söz veriyor, bizlere emanet ettiğiniz en büyük eserlerinizden olan Türkiye Cumhuriyeti\'ni ilelebet yaşatacağımıza huzurunuzda bir kez daha ant içiyoruz\" sözlerini yazdı.

Öte yandan Aydınlı oyuncular ise Atatürk\'e şükranlarını sunarak, manevi huzuruna çıktıkları için gururlu olduklarını belirttiler.

(FOTOĞRAFLI)