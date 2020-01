Aydınlı ucuz et tüketiyor

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN Büyükşehir Belediyesi, 3 yıl önce faaliyete geçirdiği Ege Et ile halkta ucuz ve kaliteli et tüketme imkanı sundu. Aracıyı ortadan kaldıran yetkililer, tüketiciye yüzde 25 ucuza et alma olanağı sunuyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi\'nin işletmesi Ege Et A.Ş., tüketicilerden tam not aldı. 3 yıl önce faaliyete geçen Ege Et, 15 şube ve 75 personeliyle Aydınlılara hizmet veriyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Özlem Çerçioğlu, şöyle dedi:

\"Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak hayvanları direkt üreticiden alıyoruz. Belediyemize ait mezbahamızda kesimini gerçekleştiriyor ve daha sonra kesilen etler işleniyor. Aydın\'da 15 Ege Et şubemiz var. Gördüğünüz gibi buradaki etler hijyenik, kaliteli ve ucuz. Kıymanın kilosu 34 TL\'dir. Vatandaşlar da çok memnun. Hem üretici, hem de tüketici memnun. Aydın\'da yaşayanlar ucuz ete istedikleri zaman kolaylıkla ulaşabiliyor. Biz de 3 yıldan beri, Ege Et ve şubelerini devam ediyoruz. İhtiyaç olduğunda da tüm ilçelerde de şubelerimizi açıyoruz. Eğer istenilirse aynı zamanda üreticiyi desteklemek şartıyla, Türkiye\'nin her yerinde uygun ve kaliteli ete ulaşabilirler.\"

\'PİYASADAN YÜZDE 25 UCUZ\'

Piyasadan daha düşük piyata et satışı yaptıklarına dikkat çeken Çerçioğlu, \"Aydın\'da Ege Et olarak piyasadan yüzde 25 daha ucuza satış yapıyoruz. Çok küçük kar marjıyla çalışıyoruz. İstanbul ve diğer büyükşehirlere göre çok daha uygun. Ege Et şubelerinde 75 personel çalışıyor, bu da 75 kişiye istihdam demektir. Günlük 30 ton et işliyoruz ama bu ihtiyaca göre değişebiliyor. Özellikle yaz aylarında Kuşadası ve Didim\'de çok daha yoğun oluyoruz. Yıllık 10 bin tonun üzerinde et işliyoruz\" dedi.

\'YOĞUNLUK VAR\'

Tüketicinin ete gösterdiği ilginin her geçen gün arttığını ifade eden Çerçioğlu, \"Hijyenik, kaliteli ve ucuz et olmasından dolayı tüketici çok memnun. Üretci de çok memnun. Aracıyı tamamen ortadan kaldırdık. Bu işi diğer belediyeleride yapabilir. Büyükşehir belediyelerinin mezbahaneleri bulunmaktadır. Üreticiden hayvanları alarak mezbahanede işlerler ve daha sonra da aracıyı aradan çıkartarak satış noktalarında halka sunabilirler\" diye konuştu.

TEMİZ VE GÜVENİLİR

Ege Et\'ten alışveriş edenler güvendikleri için buradan alışveriş yaptıklarını söyledi. Müşterilerden Esin Başdemir, \"Hem ucuz et veriyor hem de halka hizmet veriyor. Hijyenik, temiz ve güvenilir fiyat olarak da herkese hitap ediyor. Özlem Çerçioğlu\'ndan hem Ege Et hem de hizmet bakımından çok memnunuz kendisine teşekkür ederiz\" dedi. Bir diğer müşteri Ayfer Tüpaş ise, \"Güzel buluyorum eti emin olarak alıyorum. Güvenli ve temiz et olduğu için hep eti buradan alıyorum. Almaya devam edeceğim\" diye konuştu.



