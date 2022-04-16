Aydınlı tütüncü: Bu sene karnımızı doyuramayız

Aydın’ın Karacasu ilçesinde tütüncü kadın, “Ancak karnımızı doyurabiliyoruz. Başka bir şey yapamıyoruz. Kıt kanaat. Başka bir şey yapamıyoruz. Önceden en azından karnımızı doyurabiliyorduk, bu sene karnımızı doyuramayız. Bu sene her şey pahalı. Nasıl olacak bu işler bilmiyorum” dedi.

Aydın’ın Karacasu ilçesinde; ocak ayında tohumları atılan tütün fidanları yetişmeye başladı. Köylüler, bir yandan üretime devam etmeye bir yandan da zamlarla baş etmeye çalışıyor.

20 yıldır tütüncülük yapan Hanife Uzkuç, "Geçen yıl 6 liraya aldığımız mazotu bu yıl 21-21 liraya alıyoruz. Yevmiye, tarla kirası, ilaçlar, gübreler zam koydu. 2-3 kat oldu. Daha ne söyleyelim. Biz daha bunun içinden ekmek yiyeceğiz. Daha bunun başlangıcı bunun. Şimdiye kadar ektik, şimdi toplayacağız, daha bir dünya işçi parası vereceğiz” dedi.

Uzkuç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunları hazırladığımız tarlaya götürüp dikeceğiz. Ancak karnımızı doyurabiliyoruz. Başka bir şey yapamıyoruz. Kıt kanaat. Başka bir şey yapamıyoruz. Önceden en azından karnımızı doyurabiliyorduk, bu sene karnımızı doyuramayız. Bu sene her şey pahalı. Geçen yıl 6 lira olan mazot bu yıl 22 liraya çıktı. İşçiye yemek veriyoruz. Vermesen olmaz. Bir tüp olmuş 300 lira, bir piknik tüpü 60-70 lira. Biz bu işin içinden nasıl çıkacağız. Günlük 5 amele var. Bir de mazot gidiyor, motor gidiyor. Bir tane başında adam var, bir tane de işçi var. Günlük 7 kişi, 4 de burada var 11 kişi. Günlük 11 kişiye yevmiye veriyoruz. Nasıl olacak bu işler bilmiyorum. Kimisi vaz geçebilir, bu durum böyle giderse.

Türkiye’nin hali ağlanacak halde şu anda. Pandemi diyoruz, savaş diyoruz Türkiye ağlanacak halde şu anda. Alımda zorluk, yaşamda zorluk. Ne yapacağımızı kimse kestiremiyor. Yarını görmüyoruz artık, bugünü görünce şükredeceğiz. Maliyetler 3 kat arttı. Mazot 4 kat arttı. Gelir artmıyor ki. Biz şimdiden sözleşmemizi yaptık. En fazla 4-5 lira arttırırlar. Sözleşmede tütünün kilosu 45 lira yazıyor. Bir yıl masraf edip bir yıl sonunda teslim edip parasını alacağız. Kazancımız belli ama giderimiz ne olacak bilmiyoruz. Biz bu sene gübre atmadık. Gübre alıp atmadık. Akşam yatarken sabah nasıl zam gelecek onu düşünüyoruz. Neye zam gelecek? Gübre atmayınca verim azalır. Yerleri birer kat sürdük. Önceden iki kat sürüyorduk. Sürmediğimiz için nasıl olacak bilmiyoruz.”

Sevilay Sezgen ise, “Eti sütü olmadan bile haftalık 100 liraya masraf göremiyoruz. Durumlar çok kötü. Millet gülmeye de gezmeye de hasret. Çoluk çocuğu okula göndermek bile dert. 50 liralık kitap 150 lira olmuş. Ne olacak bu işin sonu nereye varacak. Çocuklarınızı okutun diyorlar ama zor. Çiftçi bitti sayılır. Seneye bırakan çok olur. Ortalık çok kötü” dedi. (ANKA)