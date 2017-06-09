T24 LogoT24 Logo
Çevre

Aydınlı kadınlar iş makinelerini köye sokmadı

"Zeytin ve incir ağaçlarımız tehlikede. Oruçlu oruçlu buraya geldik"

09 Haziran 2017 13:08

Kütahya’da 300 kadının, meralarını yok edeceği iddiasıyla müze inşaatına isyan edip yol kesmesinin ardından dün de Aydın'ın Efeler ilçesinin kadınları köylerine jeotermal kuyusu açmak için gelen iş makinelerini köye sokmadı.

Posta'da yer alan habere göre, Aydın Efeler’de birinci sınıf tarım toprağı olan araziye bir firma jeotermal kuyusu açmak istedi. Üç köyün kadınları bir araya gelip iş makinelerinin önünü kesti. aydın İzmir karayolu’nu da oturma eylemi yaparak ulaşıma kapattı. kadınlar "Zeytin ve incir ağaçlarımız tehlikede. Oruçlu oruçlu buraya geldik. Jeotermale izin vermeyeceğiz" dedi. Efeler kaymakamı "Çözüm bulacağız" sözü verince şimdilik evlerine döndüler.

Büyük tepki çekmişti

Hükümet, zeytinliklere sanayi tesisleri kurulmasının önünü açan tasarıyı geçen hafta komisyondan geçirmişti. Zeytin üreticileri ve halk tasarıya büyük tepki göstermişti. Bu yüzden tasarı komisyona geri gönderildi. AKP yetkilileri “Madde gözden geçirilecek. Ya aynen kabul edilecek ya değişecek” dedi.

"Tamamen iptal edin"

MHP’li Ulvi Yönter "Sanayileşmek için zeytinlikten başka yer mi yok? Bu düzenlemeyi geri çekmek yetmez. Tamamen iptal edilmeli” dedi. CHP’li Okan Gaytancıoğlu da “AK Parti, zeytinlikleri talana açacak bu düzenlemeyi 7. kez gündeme getirdi. Tasarının çöpe atılması için gerekeni yapacağız” dedi.

ETİKETLER

KütahyaAydınEfeler ilçesijeotermal kuyusu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24