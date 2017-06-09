Aydınlı kadınlar iş makinelerini köye sokmadı

Kütahya’da 300 kadının, meralarını yok edeceği iddiasıyla müze inşaatına isyan edip yol kesmesinin ardından dün de Aydın'ın Efeler ilçesinin kadınları köylerine jeotermal kuyusu açmak için gelen iş makinelerini köye sokmadı.

Posta'da yer alan habere göre, Aydın Efeler’de birinci sınıf tarım toprağı olan araziye bir firma jeotermal kuyusu açmak istedi. Üç köyün kadınları bir araya gelip iş makinelerinin önünü kesti. aydın İzmir karayolu’nu da oturma eylemi yaparak ulaşıma kapattı. kadınlar "Zeytin ve incir ağaçlarımız tehlikede. Oruçlu oruçlu buraya geldik. Jeotermale izin vermeyeceğiz" dedi. Efeler kaymakamı "Çözüm bulacağız" sözü verince şimdilik evlerine döndüler.

Büyük tepki çekmişti

Hükümet, zeytinliklere sanayi tesisleri kurulmasının önünü açan tasarıyı geçen hafta komisyondan geçirmişti. Zeytin üreticileri ve halk tasarıya büyük tepki göstermişti. Bu yüzden tasarı komisyona geri gönderildi. AKP yetkilileri “Madde gözden geçirilecek. Ya aynen kabul edilecek ya değişecek” dedi.

"Tamamen iptal edin"

MHP’li Ulvi Yönter "Sanayileşmek için zeytinlikten başka yer mi yok? Bu düzenlemeyi geri çekmek yetmez. Tamamen iptal edilmeli” dedi. CHP’li Okan Gaytancıoğlu da “AK Parti, zeytinlikleri talana açacak bu düzenlemeyi 7. kez gündeme getirdi. Tasarının çöpe atılması için gerekeni yapacağız” dedi.