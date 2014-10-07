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Dünya
Deutsche Welle

Aydınlatmada tasarrufa Nobel Fizik Ödülü

Enerji tasarrufu sağlayan aydınlatma sistemlerine imkân veren bir teknoloji geliştiren üç Japon araştırmacı bu yılki Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü.

07 Ekim 2014 16:14


Japon uzmanlar Isamu Akasaki, Hiroshi Amano ve Shuji Nakamura, aydınlatmada enerji tasarrufu açısından çığır açan ve kısaca LED olarak anılan "ışık yayan diyot" sistemini geliştirdi. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, uzmanların 880 bin euro değerindeki ödülü paylaşacağını açıkladı.

Higgs Bozonu ("Tanrı Parçacığı") adı verilen atomaltı parçacığına ilişkin ilk çalışmaları yapan Belçikalı fizikçi François Englert ile İngiliz bilim adamı Peter W. Higgs, geçen yılki Nobel Fizik Ödülü'ne layık görülmüştü.

2014 Nobel ödüllerini kazananlar, bu hafta içinde duyuruluyor. Ödüllerin açıklanmasına tıpla başlanmış, ABD'li John O'Keefe ile Norveçli araştırmacı çift May-Britt ve Edvard Moser'in 870 milyon euro değerindeki ödülü paylaştıkları açıklanmıştı. Yarın kimya, merakla beklenen barış ödülünün sahibi ise cuma günü açıklanacak.

Haftaya pazartesi günü ekonomi ödülünün sahibi belli olacak. Edebiyat ödülünün açıklanacağı gün henüz kesinleşmedi. Gözlemciler bu alandaki ödülün sahibinin, geleneklere uyularak perşembe günü belli olmasını bekliyor.

Nobel Ödülleri, Alfred Nobel'in ölüm tarihi olan 10 Aralık'ta törenle sahiplerine sunulacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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