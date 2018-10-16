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Aydınlatma direğine çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yön tabelasının direğine çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

16 Ekim 2018 12:49

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde, yön tabelasının direğine çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Elmatepe Mahallesi\'nde meydana geldi. Ertuğrul Fidanoğlu (35) yönetimindeki 67 TV 372 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki yön tabelası direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Ertuğrul Fidanoğlu ve yanında bulunan İrfan Bakır (54) yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Fidanoğlu\'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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