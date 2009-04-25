'Aydınların hepsi paketlendi'

Çanakkale’de, partisinin Kadın Kolları tarafından düzenlenen konferansta bir konuşma yapan CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Nur Serter, Ergenekon soruşturması kapsamında, bugün için dışarıda laik cumhuriyeti savunan, Atatürkçülüğüyle topluma hizmet eden, görevlerini başarıyla yürüten aydın kalmadığına dikkat çekti.



Çanakkale Belediye Sosyal Tesislerde `Demokrasi, İnsan Hakları ve Cumhuriyet Kavramları' konu başlıklı bir konferans veren CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Nur Serter, Türkiye'nin geçmişte laik olan- olmayan gibi bir ayrıma sürüklendiğini, daha sonra da demokrat olan- olmayan ayrımıyla toplumun bölünmeye çalışıldığını söyledi. Oyunun göründüğünü belirten milletvekili Serter, oyun bozulmasın diye ülkede yeni ve acı verici bir sürecin başlatıldığını belirtti. Serter, ``Bu acı verici süreç, bu gerçeği gören, gerçeği açık bir biçimde cesaretle, kararlılıkla savunan Türkiye'nin aydınlarını, sivil toplum örgütlerini, bilim insanlarını çeteci, terörist ve darbeci diye nitelendiren bir süreçtir. Bu sürecin adı Ergenekon'dur'' dedi.



Ergenekon'un açılımını yapan CHP'li Milletvekili Prof. Dr. Nur Serter, sözlerine şöyle devam etti; ``Bu ülkede gerçekten demokrasiyi kesintiye uğratacak darbeler tezgahlayan insanlara ödün vermeyiz. Biz, bu ülkede demokratik, laik cumhuriyetin savunucularıyız. Ama bir süre sonra gördük ki tablo değişti. Yavaş yavaş AKP iktidarına muhalefet eden kim varsa, ayırt etmeksizin hepsi teker teker Ergenekon davasına dahil edilmeye başlandı. Ergenekon operasyonları başlayalı çok zaman geçmedi. İki seneye yakın bir zaman oldu. Ama o kadar çok gözaltı oldu ki, belki hepimiz kimlerin Ergenekon davasından tutuklu olduğunu hatırlayamaz hale geldik. Çünkü neredeyse dışarıda laik cumhuriyeti savunan, Atatürkçülüğüyle topluma hizmet eden, görevlerini başarıyla yürüten aydın kalmadı. Siyasetçi olmayanların hemen tamamı bugün Ergenekon davası içinde tutuklandı, paketlendi, içeri atıldı.''



'Bu rektörler cennet yarattı'



CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Nur Serter, Ergenekon'un 12'nci dalgasında gözaltına alınan ve bazıları tutuklanan rektörlerin üniversitelerinde son derece başarılı çalışmalara imza attığını hatırlatarak, ``Bu rektörler üniversitelerinde bir cenneti, yokluklar içinde yarattı. Öğrencilerine hizmet verebilmek için gece gündüz çalıştı. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Eski rektör Fatih Hilmioğlu'nu çok yakından tanırım. Sıkça da telefonla sohbet ederiz. Bir gece bir konu için aradım. Cep telefonunu başka birisi açtı. Gece saat 23.00'te. Dedi ki; `Rektörümüzün bugün vakti olmadı, gece üniversitenin inşaatlarını teftiş ediyor' Gecenin 23.00'ünde yapılan inşaatları teftiş eden bir rektör. Bugünkü konumu nedir? Terörist, PKK yanlısı, darbeci. Ben buna tek kelimeyle isyan ediyorum ve Türkiye'nin de isyan etmesi gerektiğini söylüyorum'' dedi.



'İsimleri ver, işini kolaylaştıralım'



CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Nur Serter, Ergenekon davası ve operasyonları kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin konumuna da değindi. Milletvekili Serter, ``Gelelim işin Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili bağlantı kısmına. Dört emekli orgeneral, Hurşit Tolon, Şener Eruygur, Kemal Yavuz ve Tuncer Kılınç bu davanın sanıkları. Tabi sanık olmaları yetmiyor. Sanık olan bu kişilerle ilgili iddialar ve ithamların ne kadar incitici olduğunu da tekrar hatırlamak gerekiyor. Bunun gibi daha bir çok asker var. Bunlardan birini tanıyorum. Albay Atilla Uğur. Albay Atilla Uğur kimdir biliyor musunuz. Abdullah Öcalan'ı tutuklayıp Türkiye'ye getiren insan. Şu anda PKK yandaşı olmakla suçlanıyor. Bu insanların onurları var. Gazetelerde yer alan bir haber var. Atilla Albay'ı Ergenekon soruşturması kapsamında görev alan bir savcı yanına çağırıyor. Ondan bazı taleplerde bulunuyor. Atilla Albay bu talepleri reddediyor. Sonra en tepedeki savcı kendisini çağırıyor. Ve diyor ki: `Biz bu karargah evlerini biliyoruz. Bu karargah evlerine kimlerin gittiğini de biliyoruz. Ve iki isim veriyor. Bu iki ismin hangi karargah evine gittiğini sen söyle, ben senin işini kolaylaştırayım' diyor. Bu dava, böyle bir dava işte. O iki isim ki bu davanın hangi kurumla bağlantılı hale getirilmeye çalışıldığını ortaya koyuyor. O iki isim bir Deniz Baykal, iki ben. Bu konu gazetelerde haber olarak yer aldığı için rahatlıkla konuşuyorum. Sizlerle paylaşmayı bu yüzden uygun gördüm. Böyle bir Ergenekon davası içerisinde, Türkiye yuvarlanıp gidiyor'' diye konuştu.



CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Nur Serter'in verdiği konferansa, CHP Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük, CHP İl Başkanı Serdar Soydan, Çanakkale'nin CHP'li belediye başkanları, eski bakanlardan Ercan Karakaş ve çok sayıda partili katıldı.

