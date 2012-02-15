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Spor

Aydınlar'dan Yıldırım'a sert yanıt: Yıldırım'ın öfkesi her şeyin göstergesi

Mehmet Ali Aydınlar, Aziz Yıldırım'ın kendisine yönelik "Asla Fenerbahçe Başkanı olamayacaksın" sözlerini üzüntüyle karşıladığını belirtti.

15 Şubat 2012 19:38

 

İstifa eden eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın dün kulübün resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu açıklamalara cevap verdi.

Aydınlar, yaptığı yazılı açıklamada, şahsını hedef alan söz konusu açıklamayı büyük bir üzüntü ve esefle okuduğunu belirterek, ''Ana hedefi ve stratejisi her satırından rahatlıkla anlaşılabilen, bu öfke ve hezeyan dolu açıklamanın, kendisinin içinde bulunduğu durum nedeniyle olduğuna inancımla birlikte, aslında gelinen noktaya dair çok fazla şeyin göstergesi olduğu düşüncesindeyim. Her bir maddesi mesnetsiz dedikodular ve hayal mahsulü iddialarla dolu bu öfke ve şiddet yüklü açıklamalara cevap vererek inandığım değerlerden uzaklaşmak istemiyorum'' ifadelerini kullandı.

Hayatının uzun bir dönemini sporun hizmetine adamış biri olduğuna vurgu yapan Aydınlar, şöyle devam etti:

''Böyle bir kişi olarak, 3 Temmuz'dan beri yaşananlardan dolayı büyük bir üzüntü duymakta ve çözüm adına çaba sarf etmeye çalışmaktaydım. Ancak bugün gelinen noktaya ve işin sürüklenmekte olduğu yere baktığımda bu üzüntünün yerini çok büyük bir kaygı ve endişenin aldığını belirtmek isterim.

Tarihi, gerçek efsaneler ve anlamlı başarılarla dolu yüzyıllık bir kulübün geçmişi ve geleceği adına ipotek konulacak şekilde şahsıma yapılmış tehdidin ise sporun ve spor yöneticiliğinin ruhunu, ilkelerini ve etik değerlerini bilen herkes tarafından çok daha iyi değerlendirileceğine ve kamuoyu nezdinde yerini çok daha sağlıklı bir şekilde bulacağına inanıyorum.''

 

 

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