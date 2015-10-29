Aydınlardan 'oy ver' çağrısı

Aydınlar, 1 Kasım seçimleri için ‘oy verme’ çağrısında bulundu. 110 sanatçı, yazar ve gazetecinin imzaladığı metinde “1 Kasım’da oy veriyoruz, oy vermeye çağırıyoruz” dendi.

Aralarında Atilla Dorsay, Aylin Aslım, Bedri Baykam, Zülfü Livaneli, Haluk Bilginer, Ece Temelkuran’ın da olduğu 110 sanatçı, yazar ve gazeteci “Barış için, özgürlükler için, demokrasi için, hukuk devleti için 1 Kasım’da oy veriyoruz, oy vermeye çağırıyoruz” dedi.

Mektuba imza atan sanatçı, yazar ve gazetecilerin listesi şöyle:

Abdullah Nefes, Adnan Özyalçıner, Ahmet Ümit, Ali Akay, Aliye Uzunatağan, Arif Keskiner, Aslı Öngören, Aslı Şahin, Ataol Behramoğlu, Atilla Dorsay, Atilla Özdemiroğlu, Aylin Aslım, Ayşegül Sönmez, Ayşenil Şamlıoğlu, Baha Boduroğlu, Balkan Naci İslimyeli, Barış Pirhasan, Bedri Baykam, Berkay Ateş, Burhan Şeşen, Cahit Berkay, Celal Üster, Cengiz Bozkurt, Cuma Boynukara, Çiğdem Erken, Defne Halman, Demet Akbağ, Deniz Türkali, Ece Temelkuran, Edip Akbayram, Elfe Uluç, Emin Alper, Enver Aysever, Ercan Kesal, Erden Kıral, Erol Keskin, Ezel Akay, Fatoş Güney, Ferhan Şensoy, Ferhat Tunç, Genco Erkal, Gizem Soysaldı, Hüseyin Karabey, Harun Tekin, Haluk Bilginer, Iraz Yöntem, Işıl Özgentürk, İsa Çelik, İzel Rozental, Jülide Kural, Kadir İnanır, Komet, Latife Tekin, Levent Özdilek, Levent Üzümcü, Macit Koper, Mahmut Cevher, Mazlum Çimen, Mehmet Aksoy, Mehmet Güleryüz, Mehtap Meral, Melike Demirağ, Meltem Cumbul, Mert Fırat, Metin Belgin, Murathan Mungan, Mustafa Altıntaş, Mustafa Altıoklar, Mustafa Köz, Müjdat Gezen, Müjde Ar, Nejat Yavaşoğulları, Nesrin Kazankaya, Nilüfer Açıkalın, Okay Temiz, Onur Akın, Orçun Masatçı, Orhan Alkaya, Orhan Aydın, Orhan Taylan, Pelin Batu, Ragıp Yavuz, Rutkay Aziz, Seçkin Selvi, Selin İşcan, Selma Güneri, Sema Kaygusuz, Su Yücel, Suna Keskin, Şenay Lambaoğlu, Şevval Sam, Şirin Soysal, Tarık Akan, Tilbe Saran, Tülay Günal, Ümit Ünal, Üstün Akmen, Vecdi Sayar, Vedat Sakman, Yekta Kopan, Yeşim Özsoy, Yeşim Ustaoğlu, Yılmaz Onay, Yiğit Özşener, Yücel Erten, Zeynep Oral, Zeynep Özyağcılar, Zeynep Tanbay, Zülfü Livaneli.