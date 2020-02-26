Aydınlardan kampanya: Adalet içinde yaşamak istiyoruz

Farklı görüşlerden siyasetçi, yazar, hukukçu ve insan hakları savunucusu, Change.org’da “Adalet içinde yaşamak istiyoruz” başlıklı bir imza kampanyası başlattı.

Abdülbaki Erdoğmuş, Ertuğrul Yalçınbayır, Nesrin Nas, Rakel Dink, Rıza Türmen, Tarhan Erdem, Tarık Ziya Ekinci, Türkan Elçi’nin imzalarıyla başlayan kampanyanın çağrı metninde 'hukuk devleti' ne vurgu yapıldı.

Çağrı metni şöyle:

Bizi toplum yapan temel harcın adalet olduğuna inanan yurttaşlar olarak, anayasada yer alan hukuk devleti ilkesine uyulmasını istiyoruz.

Adil yargılanma hakkını, mahkemelerin bağımsızlığını ve tarafsızlığını güvence altına alan anayasa maddelerini yüksek sesle hatırlatıyoruz.

İktidarın beklentilerini değil, adaletin gereklerini yerine getiren mahkemeler istiyoruz.

Adalet umudunu yitirmiş bir kalabalığa dönüşmeyi reddediyoruz.

Hangi görüş ve inanca sahip olursak olalım, hangi siyasi partiye oy verirsek verelim buluştuğumuz yer burası.

"Adalet içinde yaşamak istiyoruz" kampanyası için imzalar toplanmaya devam ediyor.

Kampanya linki