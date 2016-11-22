Aydınlardan HDP'ye çağrı: TBMM'yi hiçbir şekilde terk etmemelerini bekliyoruz

Akademisyen, yazar ve gazetecilerden eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ dahil 10 HDP'li milletvekilinin tutuklanmasının ardından yasama faaliyetlerini durdurma kararı alan HDP'ye çağrı yapıldı. İmzacıların arasında Prof.Dr. Ali Nesin, Aydın Engin, Hasan Cemal, Prof.Dr. Baskın Oran, Oya Baydar, Ömer Madra, Prof.Dr. Kuvvet Lordoğlu ve Tarık Ziya Ekinci gibi isimlerin bulunduğu çağrı metninde HDP'nin TBMM'yi terk etmemesi istendi. Metinde, "Milyonlarca seçmenin iradesini temsil eden HDP milletvekillerinin TBMM’yi hiçbir şekilde terk etmemeleri; bu gidişe itirazı olan toplumsal muhalefetin sesini, en geniş ittifak olanaklarını değerlendirerek Meclis’e taşımaları tarihî ve hayatî öneme sahip. Bizler, HDP’nin bir kez daha durum değerlendirmesi yapmasını ve demokratik mevzileri korumasını bekliyoruz" dendi.

'HDP'ye Çağrı' metni şöyle:

7 Haziran seçimlerinden bu yana süren tek adam yönetimine dayalı totaliter rejim inşa süreci, hukuk ve demokrasiyi yok eden OHAL uygulamalarıyla yeni bir aşamaya ulaşmış bulunuyor. Başkanlık rejimini amaçlayan anayasa değişiklikleri, MHP’nin desteği ve yol vermesiyle hızla gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Türkiye; hak ve özgürlük ihlalleri, keyfi uygulamalar, demokratik kazanımların erozyona uğratılması ortamında, yakın tarihinin karanlık dönemlerinden birini daha yaşıyor.

En küçük demokratik muhalefetin bile büyük değer kazandığı bu koşullarda, siyasal etik ve anayasa dışı baskılara, tutuklamalara, yok etme çabalarına karşın HDP’nin Meclis’teki varlığı her zamankinden daha önemli. Milyonlarca seçmenin iradesini temsil eden HDP milletvekillerinin TBMM’yi hiçbir şekilde terk etmemeleri; bu gidişe itirazı olan toplumsal muhalefetin sesini, en geniş ittifak olanaklarını değerlendirerek Meclis’e taşımaları tarihî ve hayatî öneme sahip.

Bizler, HDP’nin bir kez daha durum değerlendirmesi yapmasını ve demokratik mevzileri korumasını bekliyoruz.

İmzalar:

Akın Evren, Prof.Dr. Ali Nesin, Aydın Engin, Ayşe Deniz Spatar, Prof.Dr. Ayşe Erzan, Ayşegül Devecioğlu, Ayşe Yıldırım Başlangıç, Prof.Dr. Baskın Oran, Bülent Aksoy, Prof.Dr. Büşra Ersanlı, Celal Başlangıç, Dr. Cengiz Arın, Çağatay Anadol, Erdoğan Aydın, Ersin Salman, Prof.Dr. Fatma Gök, Prof.Dr. Gençay Gürsoy, Gülseren Onanç, Gürhan Ertür, Halim Bulutoğlu, Hasan Cemal, Hilal Kuey, Prof. Dr. İzzettin Önder, Işıl Ünal, Korhan Gümüş, Prof.Dr. Kuvvet Lordoğlu, Mehmet Ural, Prof.Dr. Meryem Koray, Muammer Ketencoğlu, Muzaffer Erdoğdu, Müge Karalom, Naci Sönmez, Nazar Büyüm, Necla Zarakol, Nergiz Savran Ovacık, Nesrin Nas, Nur Derviş Ottoman, Nurettin Çivi, Oktay Etiman, Orhan Esen, Orhan Silier, Oya Baydar, Ömer Madra, Özlem Dalkıran, Prof.Dr. Rezzan Tunçay, Seyfi Öngider, Sema Bulutsuz, Prof.Dr. Semra Somersan, Sibel Yerdeniz, Şanar Yurdatapan, Tacizer Belge, Prof. Dr. Tahsin Yeşildere, Tarhan Erdem, Tarık Ziya Ekinci, Tatyos Bebek, Tilbe Saran, Ufuk Uras, Prof.Dr. Yakın Ertürk, Viki Çiprut, Zeynep Kırçal, Zeynep Tanbay