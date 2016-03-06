Aydınlardan Erdoğan'a: Zulmün artsın ki tez zeval bulasın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül için verilen 'hak ihlali' kararına ilişkin, "Anayasa Mahkemesi'nin bu kararına uymuyorum, saygı da duymuyorum" açıklaması ve Zaman gazetesine kayyum atanması gibi son dönemde gündeme gelen birçok konuyu eleştiren gazeteci ve akademisyenler, bir imza kampanyası başlattı. "Zulmün artsın ki tez zeval bulasın" başlıklı kampanyada, “Sönmekte olan ateş bol duman salarmış. Erdoğan Rejimi bütün cephanesini cepheye sürüyor. Artık, Anadolu’nun binlerce yıllık deyimi hareket halindedir: Zulmün Artsın Ki Tez Zeval Bulasın” ifadelerine yer verildi.

Ankara Özgür Düşünce'ye Giriş platformu tarafından hazırlanan ve imzacıları arasında T24 yazarı Hasan Cemal, Zaman gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Abdulhamit Bilici, İnsan Hakları Derneği (İHD) Onursal Başkanı Akın Birdal, Cumhuriyet yazarı Aydın Engin, Nokta Dergisi yazarı Perihan Mağden ve Prof. Baskın Oran'ın da bulunduğu metin şöyle:

Zulmün Artsın Ki Tez Zeval Bulasın

Erdoğan Rejimi’nin zıvanadan çıkarak topyekun hücuma geçmesi, binlerce yıllık Anadolu deyimini gündeme getiriyor: Zulmün Artsın Ki Tez Zeval Bulasın!

Rejim, bir yandan, Kürt meselesini halletmek yerine direnen Kürtleri tankla topla yok etmeye çalışıyor.

Diğer yandan, “Paraleller” diye lakap taktığı Hizmet Hareketi/Cemaat’e yakın özel teşebbüs ve medya organları başta olmak üzere, ne kadar demokratik muhalefet odağı varsa tamamen hukuk dışı yollarla yok etmeye çalışıyor. Bunda, kötü yönetilen kurumları düzeltmek amacıylahukukun devreye soktuğu kayyum müessesesini kullanıyor.

Daha önce çok kârlı olan Bank Asya, Koza İpek Holding ve medya kuruluşları, şirketlerin bütçesinden on bin TL maaş verilen kayyumların yönetimine geçtikten sonra batırılma noktasına geldi. Satılmaları ve tasfiyeleri gündemde. Kayyumluk son olarak, Kayseri’nin en başarılı şirketler topluluğu Boydak Holding ve Türkiye’nin en fazla satan gazetesi Zaman’ı batırmak için görevlendirildi. Artık sırada Cumhuriyet gazetesi var.

Erdoğan Rejimi’nin hukuk dışı saldırganlığı burada durmuyor. Fevkalade çok yönlü. CNN Türk’te büyük ilgiyle izlenen Her Şey ve daha iki program, kanal ürkütülerek kaldırtıldı. “Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisini yayınlayan akademisyenlere, fazla kötü şöhretli olmak nedeniyle artık uygulanamaz olduğu düşünülen TCK Md. 301’den dava açılıyor. Haber yazmak yüzünden casuslukla suçlanan Can Dündar ve Erdem Gül’ün hak ihlaline uğradığı kararını veren Anayasa Mahkemesi, Erdoğan’ın “Karara uymuyorum, saygı da duymuyorum” demesinin ardındanakıl almaz bir biçimde Anayasa’yı ihlalle suçlanıyor. Muhbirlik, artık köklü bir müessese haline getirilmekte. 622 fezlekeli milletvekiline sahip TBMM’de HDP’nin 5 vekilinin fezlekesi gündeme alınmakta.

Erdoğan Rejimi bu ve benzeri hukuksuzlukları birkaç güne sığdırdı.Topyekun hücumda. Bu basın açıklaması yayınlana kadar bu rezaletlere yenilerinin eklenmesi çok muhtemeldir.

Sönmekte olan ateş bol duman salarmış. Erdoğan Rejimi bütün cephanesini cepheye sürüyor. Artık, Anadolu’nun binlerce yıllık deyimi hareket halindedir: Zulmün Artsın Ki Tez Zeval Bulasın.

ANKARA DÜŞÜNCEYE ÖZGÜRLÜK GİRİŞİMİ

05 02 2016

Abdülhamit Bilici, Ahmet Hulusi Kırım, Ahmet İsvan, Akın Birdal

Ali Gökkaya, Aydın Engin, Ayten Bakır, Baskın Oran, Bülent Keneş, Bülent Tekin, Cafer Solgun, Cengiz Aktar, Derya Yetişgen, Doğan Bermek, Doğan Özgüden, Emre Kocaoğlu, Erdal Yıldırım, Ergün Babahan, Erhan Başyurt, Erkam Tufan Aytav, Fatma Dikmen, Fikret Başkaya, Gençay Gürsoy, Gün Zileli, Güngör Şenkal, Halil Savda, Hanna Beth-Sawoce, Hasan Cemal, Hasan Kaya, Hasan Lekesiz, Hasan Zeydan, Herkül Millas, Hüseyin Habip Taşkın, İbrahim Anlı, İbrahim Seven, İnci Tuğsavul, İştar Gözaydın, Kadir Cangızbay, Kamil Aksoylu, Kemal Akkurt, Mahmut Cantekin, Mahmut Konuk, Mehmet Demirok, Mehmet Ördekçi, Mehmet Yılmaz, Mustafa Yetişgen, Oktay Etiman, Perihan Mağden, Raço Donef, Ragıp Zarakolu, Recep Maraşlı, Rıdvan Bilek, Sait Çetinoğlu, Semra Somersan, Sevgi Akarçeşme, Sidar Demir, Şahin Alpay, Temel İskit, Yasin Yetişgen, Zübeyde Bilget