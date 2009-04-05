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Politika

Aydınlardan Çiçek'e istifa çağrısı

Iğdır'da seçimi kazanan DTP'lilere 'sınıra dayandılar' diyen Başbakan Yardımcısı Çiçek'e tepki büyüyor

05 Nisan 2009 03:00

Iğdır'da seçimi kazanan DTP'lilere 'sınıra dayandılar' diyen Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'e tepki büyüyor

Ahmet İnsel , Aydın Engin , Baskın Oran , Levent Köker ve Cengiz Aktar ' ın da aralarında bulunduğu bir grup aydın , İğdır'da yerel seçimi kazanan DTP için " Ermenistan sınırına dayandılar . Oraya dikkat edilmeli " diyen Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ' i istifaya çağırdı .

Çiçek ' i 'ayrımcılık yapmak ' ve ' ırkçılıkla ' suçlayan aydınlar tarafından yayımlanan ortak bildiride , " Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek , Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları arasında açıkça ve fütursuz bir şekilde ayrımcılık yapmasından , bir kısım yurttaşı ancak ırkçılıkla açıklanabilecek bir tutumla anayasal konum ve haklarından dolayı suçlamasından ötürü , vakit geçirmeksizin milletvekilliği de dahil bütün görevlerinden istifa etmelidir " dendi .

Açıklamada imzası bulunan aydınların isimleri şöyle : Ahmet Çiğdem , Ahmet İnsel , Atilla Yayla , Aydın Engin , Baskın Oran , Bekir Berat Özipek , Belma Tokuroğlu , Cengiz Aktar , Feray Salman , Gencay Gürsoy , Kadir Cangızbay , Levent Cantek , Levent Köker , Mithat Sancar , Nilgün Toker , Osman Kavala , Oya Baydar , Refct Gürkaynak , Suavi Aydın , Tanıl Bora , Tuncay Önder , Yılmaz Ensaroğlu , Yeşim Atamer ve Yüksel Taşkın

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