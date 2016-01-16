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Aydınlardan 4 maddelik bildiri: Erdoğan rejimi Kürtleri öldüremez; PKK kör terörle sivillere zarar veremez!

"Hendekler ve barikatlar bugünkü kargaşanın sebebi değildi"

16 Ocak 2016 12:06

Ali Aslangül

Güneydoğudaki çatışmaların bir an önce durdurulmasını talebiyle "Suça ortak olmayacağız" bildirisine imza atan ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 'ihanet'le suçlanan 1128 akademisyen hakkında başlatılan soruşturmalar ve evlerine polis baskınları eşliğinde gözaltılara tepkiler sürerken, 1'i bebek 6 kişinin hayatını kaybettiği PKK'nın Çınar saldırısı sonrası aydınlardan 4 maddelik bir bildiri geldi. 

Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi öncülüğünde aralarında T24 yazarı ve P24 Bağımsız Gazetecilik Derneği Başkanı Hasan Cemal, Oya Baydar ve Prof. Baskın Oran'ın da bulunduğu 100'den fazla aydın, sanatçı, yazar ve aktivist tarafından hazırlanan bildiride Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik tepki, 12 Eylül hatırlatması ve PKK'ya kör terör uyarısı var. "Erdoğan rejimi bizzat yarattığı kargaşayı bahane ederek Türkiye halkına 12 Eylül'ü aratacak bir baskıyı asla uygulayamaz" denen bildiride, "PKK ise Kürtlerin imha edilmesi politikası ile mücadele ederken kör teröre kayarak sivillere zarar veremez" ifadeleri yer aldı.

Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi'nin 4 maddelik bildirisi şöyle:

1. Erdoğan rejimi bizzat yarattığı kargaşayı bahane ederek resmi ideoloji dışındaki farklı düşüncelerini ifade eden akademisyenler başta olmak üzere Türkiye halkına 12 Eylül'ü aratacak bir baskıyı asla uygulayamaz.

2. Hendekler ve barikatlar denilen olay bugünkü kargaşanın sebebi değildir. Kürtlere 1919'dan bu yana verilip tutulmayan sözlerin, son olarak da müzakere masasının devrilmesinin yarattığı hayal kırıklığının ve Kürtlere uygulanagelmiş boğucu baskının günümüzdeki koşulları sonucudur.

3. Erdoğan rejimi bunları bahane yaparak kendi Kürt vatandaşlarını öldüremez, zulmedemez, onurlarını ayaklar altına alamaz, cenazelerini zırhlı araçlar arkasında sürükleyemez, kentlerini harabeye çeviremez.

4. PKK ise Kürtlerin imha edilmesi politikası ile mücadele ederken kör teröre kayarak sivillere zarar veremez, kendi halkını çaresiz bırakamaz, iktidara daha büyük baskı uygulama bahanesi yaratamaz.

Bildiriye imza atan isimler şöyle:

Abud Can Adnan Cangüder  Adnan Chalma Kulhan  Adnan Genç  Ahmet Aykaç  Akın Atauz  Ali Çimen  Ali Fuat Karaöz  Ali Gökkaya  Arif Ali Cangı  Attila Tuygan  Aziz Tunç  Baskın Oran   Bora Kılıç  Bülent Tekin  Cennet Bilek  Deniz Aslan  Dursun Kahraman   Eflan Topaloğlu  Emin Keşmer  Ercan İpekçi  Erdal Doğan  Erdal Yıldırım  Erdoğan Aydın  Ergun Kuzenk  Erkan Arslan  Erol Özkoray  Fatime Akalın  Fatma Dikmen  Ferdan Ergut  Fikret Başkaya  Fikri Shakho  Fuat Çelik Gabriel Oussi  Garbis Hatemo  Garo Kaprielyan  Gökhan Kaya  Gül Gökbulut  Gülcan Koçer  Gün Zileli  Güngör Şenkal  Hakkı Aksak  Haldun Açıksözlü  Halil Poyrazlı  Halil Savda  Hanna Beth-Sawoce  Hasan Burgucuoğlu  Hasan Cemal  Oya Baydar Hasan Zeydan  Hovsep Hayreni  Hüseyin Habip Taşkın  İbrahim Seven  İbrahim Yurtsever  İsmail Cem Özkan  İsmail Özşahin  Kadir Cangızbay  Kadriye Barsamian  Kamil Aksoylu  Kazım Genç  Kazım Kalo Altun Kenan Yılmaz   Lale Dilligil  Mahmut Cantekin  Mahmut Konuk  Mebuse Tekay  Mehmet Aydoğdu  Mehmet Uluışık  Memik Horuz  Meral Saraç Seven  Mesut Gerez  Murat Kuseyri  Mustafa Sütlaş  Mükerrem Peyker  Nadya Uygun  Necati Abay  Necmiye Alpay  Nesrin Korkusuz  Nesrin Nas  Nidal Hawari  Nur Sürer  Oktay Etiman  Orhan Oğuz  Özcan Metin  Özcan Soysal  Pınar Ömeroğlu  Rabia Mine  Raffi A. Hermon  Ramazan Gezgin  Recep Maraşlı  Rüstem Ayral  Sabri Yıldız  Sait Çetinoğlu  Sait Eser  Sennur Baybuğa  Serdar Koçman  Serhat Alpar  Sinan Canlı  Suzan Samancı  Şanar Yurdatapan Tuncay Ayaz  Vahan Altıparmak  Yener Orkunoğlu  Yılmaz Demir   Zeynep Tozduman

 

 

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