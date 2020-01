Aydınlardan 4 maddelik bildiri: Erdoğan rejimi Kürtleri öldüremez; PKK kör terörle sivillere zarar veremez!

Güneydoğudaki çatışmaların bir an önce durdurulmasını talebiyle "Suça ortak olmayacağız" bildirisine imza atan ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 'ihanet'le suçlanan 1128 akademisyen hakkında başlatılan soruşturmalar ve evlerine polis baskınları eşliğinde gözaltılara tepkiler sürerken, 1'i bebek 6 kişinin hayatını kaybettiği PKK'nın Çınar saldırısı sonrası aydınlardan 4 maddelik bir bildiri geldi.

Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi öncülüğünde aralarında T24 yazarı ve P24 Bağımsız Gazetecilik Derneği Başkanı Hasan Cemal, Oya Baydar ve Prof. Baskın Oran'ın da bulunduğu 100'den fazla aydın, sanatçı, yazar ve aktivist tarafından hazırlanan bildiride Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik tepki, 12 Eylül hatırlatması ve PKK'ya kör terör uyarısı var. "Erdoğan rejimi bizzat yarattığı kargaşayı bahane ederek Türkiye halkına 12 Eylül'ü aratacak bir baskıyı asla uygulayamaz" denen bildiride, "PKK ise Kürtlerin imha edilmesi politikası ile mücadele ederken kör teröre kayarak sivillere zarar veremez" ifadeleri yer aldı.

Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi'nin 4 maddelik bildirisi şöyle:

1. Erdoğan rejimi bizzat yarattığı kargaşayı bahane ederek resmi ideoloji dışındaki farklı düşüncelerini ifade eden akademisyenler başta olmak üzere Türkiye halkına 12 Eylül'ü aratacak bir baskıyı asla uygulayamaz.

2. Hendekler ve barikatlar denilen olay bugünkü kargaşanın sebebi değildir. Kürtlere 1919'dan bu yana verilip tutulmayan sözlerin, son olarak da müzakere masasının devrilmesinin yarattığı hayal kırıklığının ve Kürtlere uygulanagelmiş boğucu baskının günümüzdeki koşulları sonucudur.

3. Erdoğan rejimi bunları bahane yaparak kendi Kürt vatandaşlarını öldüremez, zulmedemez, onurlarını ayaklar altına alamaz, cenazelerini zırhlı araçlar arkasında sürükleyemez, kentlerini harabeye çeviremez.

4. PKK ise Kürtlerin imha edilmesi politikası ile mücadele ederken kör teröre kayarak sivillere zarar veremez, kendi halkını çaresiz bırakamaz, iktidara daha büyük baskı uygulama bahanesi yaratamaz.

Bildiriye imza atan isimler şöyle:

Abud Can Adnan Cangüder Adnan Chalma Kulhan Adnan Genç Ahmet Aykaç Akın Atauz Ali Çimen Ali Fuat Karaöz Ali Gökkaya Arif Ali Cangı Attila Tuygan Aziz Tunç Baskın Oran Bora Kılıç Bülent Tekin Cennet Bilek Deniz Aslan Dursun Kahraman Eflan Topaloğlu Emin Keşmer Ercan İpekçi Erdal Doğan Erdal Yıldırım Erdoğan Aydın Ergun Kuzenk Erkan Arslan Erol Özkoray Fatime Akalın Fatma Dikmen Ferdan Ergut Fikret Başkaya Fikri Shakho Fuat Çelik Gabriel Oussi Garbis Hatemo Garo Kaprielyan Gökhan Kaya Gül Gökbulut Gülcan Koçer Gün Zileli Güngör Şenkal Hakkı Aksak Haldun Açıksözlü Halil Poyrazlı Halil Savda Hanna Beth-Sawoce Hasan Burgucuoğlu Hasan Cemal Oya Baydar Hasan Zeydan Hovsep Hayreni Hüseyin Habip Taşkın İbrahim Seven İbrahim Yurtsever İsmail Cem Özkan İsmail Özşahin Kadir Cangızbay Kadriye Barsamian Kamil Aksoylu Kazım Genç Kazım Kalo Altun Kenan Yılmaz Lale Dilligil Mahmut Cantekin Mahmut Konuk Mebuse Tekay Mehmet Aydoğdu Mehmet Uluışık Memik Horuz Meral Saraç Seven Mesut Gerez Murat Kuseyri Mustafa Sütlaş Mükerrem Peyker Nadya Uygun Necati Abay Necmiye Alpay Nesrin Korkusuz Nesrin Nas Nidal Hawari Nur Sürer Oktay Etiman Orhan Oğuz Özcan Metin Özcan Soysal Pınar Ömeroğlu Rabia Mine Raffi A. Hermon Ramazan Gezgin Recep Maraşlı Rüstem Ayral Sabri Yıldız Sait Çetinoğlu Sait Eser Sennur Baybuğa Serdar Koçman Serhat Alpar Sinan Canlı Suzan Samancı Şanar Yurdatapan Tuncay Ayaz Vahan Altıparmak Yener Orkunoğlu Yılmaz Demir Zeynep Tozduman