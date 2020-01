Aydınlar: Küçük çıkarlar için kaosu büyütmek isteyenler var

T24 -

Önerge krizi





ntvmsnbc'nin haberiner göre; şike ve teşvik ile ilgili, küme düşmeyi öngören 58. Madde'nin oylanarak karara bağlanacağı genel kurul Ankara’da başladı.Genel Kurul'u oluşturan 300 delegeden, 226'sının hazır bulunduğunun tespit edildiğini söyleyen TFF Başkanvekili Lütfi Arıboğana, toplantı için yeterli sayının sağlandığını belirtti ve açılışı yaptı.Genel Kurul'da konuşma yapan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar şunları söyledi:7 ay önce ben ve 14 arkadaşım bu salonda futbolun idaresine seçildik. Ancak 90. saatte şike soruşturması ile karşı karşıya kaldık. Böyle bir olaya hazırlıksız yakalandık. 1923'ten bu yana en büyük kriz yaşanmakta. Sorunu TFF'nin tek başına çözmesi mümkün değildir.Çalışmalarımızı iyi niyetle sürdürdük. Kararların en doğrusu olduğu konusunda ısrar ediyoruz. Bu sorunun sorumlusu biz değiliz. Hepinizden yardım istiyoruz. Sizden baskı değil destek bekliyoruz. Bizi destekleyen büyük bir ekip var. Küçük çıkarlar için kaosu büyütmek isteyenlerde var. Bunlara sizlerin de 'dur' demesi gerekiyor.Bizlere inanın ve güvenin. Bu işleri bırakalım da demedik. Evet biz tarafız. Türk futbolunun başının dik durmasından yanayız. Kararlar herkesi mutlu etmez.Hukuk nihai kararı verecektir. TFF'nin aldığı her karar TFF kanununa ve statüsüne uygun olduğu gibi UEFA'ya da uygundur. Herkese eşit mesafedeyiz. Biz herkesin federasyonuyuz. Biz, Türk futbolunun arkasındaki gücüz. Herkesin tavsiyelerini bize iletmeleri en büyük haktır.Biz bir aileyiz. Büyük bir aileyiz. Bu nedenle herkesi dinlemeliyiz. Sadece bugün değil, 3 Temmuz'dan bu yana herkesi dinliyoruz. Saygı sınırını aşmayacak her eleştiriye hazırız. Her kararımızda da şeffaf olmaya devam edeceğiz. Dürüst olmaya devam edeceğiz.Süreç başladığından bu yana masumiyet karinesi en çok konuşulan şey oldu. Sözde değil özde hukuktan yanayız.Evrensel hukuk normlarını göz önüne aldık. Aklımız ve vicdanımız böyle olsun diyor. Artık top hukukta.Şimdi sırada savunma hakkı var. Savunmalar alınacak. Bundan sonra Etik Kurulu da raporunu tamamlayacak. Hukuki süreç yetişirse play-off öncesi kararlar verilecek. Görevde olduğumuz sürece hak yedirmeyeceğiz. Emek ve alın terine saygı duymaya devam edeceğiz.Önceliğimiz futbolun gelişimi. Alınacak kararlarda futbolun geleceği ve Türkiye'nin geleceği de göz önüne alınıyor.Bu arada Genel Kurul öncesi önerge krizi de yaşanıyor. Dün geceden beri devam eden toplantılarda TFF ve Kulüpler arasında fikir birliğine varılamadı. TFF Başkanı Aydınlar ve Yönetimi; Bank Asya, 2. lig ve 3. lig kulüpleriyle yaptığı görüşmelerde bir sonuç alamadı.TFF Yönetim Kurulu hazırlamış olduğu divan önergesini ve konuşmacıların sürelerini yazılı olarak delegelere imzalatmak istedi. Delegeler oluşturulacak olan divana 'evet' derken süre ve kişi sayısına itiraz etti.Bu gelişmeler yaşanırken, TFF Yönetimi genel kurulun başlamasına 20 dakika kala bu durumu değerlendiren kısa bir toplantı daha yaptı.