-Aydınlar: Hiç bir kulübe yanlış yapılmadı İSTANBUL (A.A) - 30.11.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, ''Benim olduğum yerde hiçbir kulübe yanlış yapılması söz konusu değildir'' dedi. TFF'nin İstinye'deki merkezinde sarı-lacivertli kulübün iddialarına yanıt veren Aydınlar, UEFA ile yaptıkları yazışmalar ve görüşmelerin yanı sıra UEFA Disiplin Müfettişi Cornu'nun raporu konusunda da açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Kulübü'nün TFF ve UEFA aleyhinde CAS'a dava açtığını anlatan başkan Aydınlar, şunları söyledi: ''Biz de hem UEFA, hem federasyon nezdinde savunmamızda, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden men edilmesi kararının UEFA'nın mektubu üzerine alındığını söyledik. Türk futbolu, milli takımlar, diğer kulüpler ve Fenerbahçe zarar görmesin diye bunu gönderiyoruz. Ne tapelerden bahsediyoruz, ne başka konulardan. İyi niyetliyiz. Trabzonspor'u Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için öneren federasyon değildir. TFF, Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ne alınmasından sonra haberdar olmuştur. Cornu ile görüşmelerde Beşiktaş ile Trabzonspor'un şüpheli olduğu belirtilmiştir.'' UEFA'nın medyayı da takip ettiğini ve kendilerinin de günlük raporlarla bilgiler verdiğini kaydeden Mehmet Ali Aydınlar, ''Hepimizin sağduyulu olması gerekiyor. Varsa sorun oturalım, konuşalım. Birlikte çözelim. Birbirimizi suçlayarak bir yere varmamız mümkün değil'' diye konuştu. -''Gizlilik nedeniyle karar almadık''- Başkan Aydınlar, federasyon olarak karar almamalarının nedenin ise gizlilik olduğunu dile getirdi. Normal şartlarda bu kararı almaları gerektiğini anlatan Aydınlar, kimsenin ifadelerini almadıklarını ve bu nedenle karar veremediklerini ifade etti. -Etik kurulu kararı- Mehmet Ali Aydınlar, Etik Kurulu'nun kararının sızan bölümlerinin ise doğru olmadığını söyledi. Etik Kurulu'nun raporuyla ilgili yazılanların hepsinin yanlış olduğunu öne süren Aydınlar, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Demek ki Etik Kurulu'nun raporu hiçbir şekilde sızmadı. Raporu bildiğim için hepsinin yanlış olduğunu söyledim. Etik Kurulu'nun 'şu takım küme düşmeli' diye bir yetkisi yok. Kurul olayları izleyip, şike ya da teşvik var mıdır, yok mudur, bu konuda kanaatlerini paylaşmıştır, karar verememiştir. 'Birçok konuda ifadelerin alınması gerekir' demiştir. Ayrıca 15 Ağustos tarihinde okuduğum raporda, Fenerbahçe ile ilgili bir değerlendirme okumadım. Belli kariyerler yapmış kişiler olarak gizlilik kararının ne anlama geldiğini bilecek konumdayız. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden men edilme kararı, Türk futbolunun menfaatleri doğrultusunda, TFF Yönetim Kurulu'nca oy birliği ile verilmiştir.'' -Cornu'nun raporu- Diyaloğa her zaman açık bir yönetim kurulu olarak Fenerbahçe'nin ve asbaşkanı Ali Koç'un basın toplantısından önce kendileri ile temas etmelerinin daha doğru olacağını kaydeden TFF Başkanı, bugünkü basın toplantısının ana temasının, Pierre Cornu'nun CAS'a verdiği rapor ve rapordaki ifadeler olduğunu belirtti. Cornu'nun beyanlarından duyulan rahatsızlığı UEFA'ya yazılı bildirdiklerini belirten Mehmet Ali Aydınlar, Pierre Cornu'nun raporundaki bilgilerin TFF'ye 18 Kasım'da ulaştığı ve TFF'nin bunu takip eden ilk iş günü olan 21 Kasım'da resmi itiraz yazısı gönderdiklerini dile getirdi. Aradan 10 gün geçtiğini hatırlatan Başkan Aydınlar, halen bu mektubu reddeden herhangi bir yazının UEFA tarafından gelmediğini ifade etti. Başkan Aydınlar, Ali Koç'un basın toplantısında, UEFA ile TFF arasında karşılıklı mutabakat olduğunu yönünde ifadeler kullandığını hatırlatarak, ''Bu durum gerçeği yansıtmamakta. TFF ve hiçbir yetkilisi, hiçbir zaman böyle bir olayın içinde olmadı. Biz CAS'a yaptığımız savunmada tapelerden ve tutuklu kişilerden bahsetmedik'' dedi. Kararın, UEFA tarafından gönderilen ve Türkiye'de devam eden şike soruşturması doğrultusunda Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden gönüllü olarak çıkması gerektiğini belirten mektup üzerine alındığına dikkat çeken Aydınlar, ''Alternatif olarak UEFA, TFF'nin, Fenerbahçe'yi 2011-2012 Şampiyonlar Ligi'nden çıkartmaya yönelik bir karar alabileceğini önermiştir. Bu iki halden birinin uygulanmaması halinde UEFA, kendi disiplin soruşturmasını açacağını ve hem Fenerbahçe'ye, hem de TFF'ye ceza vereceğini belirtmiştir'' diye konuştu. Son derece iyi niyetle süreci yönetmeye çalıştıklarını kaydeden Mehmet Ali Aydınlar, ''Sürecin sorumlusu bizler değiliz. Taşımaya hazırız. Başta kulüpler olmak üzere herkesin desteğini bekliyorum. Yine önümüzdeki günlerde kamuoyunu bilgilendirme toplantısı yapacağız'' ifadelerini kullandı. -Şike var mı sorusuna yanıt- Aydınlar, 3 Temmuz'dan itibaren yaşanan süreç sonunda geçtiğimiz sezon Türkiye'de şike yapılıp, yapılmadığı yönündeki soruyu ise ''Böyle bir soruya benim yanıt vermem mümkün değil. 20 Temmuz'dan sonra bize bilgi gelmemiş. Bir sürü insanın ifadesi alınmamış. İddianamenin verilmesine herhalde az bir süre kaldı. Gizlilik kalkar, etik kurulumuz çalışmaya başlar. Etik Kurulu 'Şike var' derse ben de 'Şike var' derim'' diye yanıtladı. Fenerbahçe'nin kendilerine yönelik açtığı davaya değinen Mehmet Ali Aydınlar, şunları söyledi: ''Bizim için dava bitmiştir. Türkiye'deki yargılama usulüne göre bu konuda yetkili olan Tahkim Kurulu'dur. Kurul davayı reddetmiştir. Türkiye'deki dava bitmiştir. Başka şekilde federasyonun yargılanması söz konusu değildir.'' Mehmet Ali Aydınlar, Kulüpler Birliği Vakfı'nın bu süreçteki tavrı ile ilgili soru üzerine, ''Pazartesi günü onlarla toplantı yapacağız'' dedi.