Aydınlar bildirisine karşı Barış Akademisi bildirisi

Barış Akademisi son günlerde yaşanan şiddet ve terör olaylarına karşı 'Barışa Çağrı' başlığıyla bir bildiri yayınladı. "Şiddete; hangi amaçla, kim için, kime karşı uygulanırsa uygulansın, karşı çıkmak" gerektiğine dikkat çeken bildiriye, aralarında Ali Bayramoğlu, Etyen Mahçupyan, Hilal Kaplan ve Oral Çalışlar gibi isimlerin de aralarında bulunduğu öğretim üyeleri, gazeteciler ve sanatçılar destek verdi.

"PKK Türkiye'de silâh bıraktıklarını ilân etmeli ve sınır dışına çekilmeler süratle devam etmeli ve bunun altyapısı devlet tarafından sağlanmalı, Abdullah Öcalan ile görüşmelere başlanmalı" ifadelerine yer verilen bildirinin tam metni şu şekilde:

"Zor zamanlar. Suruç'ta, Adıyaman'da, Ceylanpınar'da, Diyarbakır'da, Kilis'te kardeşlerimizi, dostlarımızı, evlatlarımızı yitirdik.

Bizler, gözünü kırpmadan gençlerin hayatlarına kıyanları, şiddeti normalleştirenleri, ölümü kutsallaştıranları, teröre gerekçe arayanları, intikam duygularına empatiyle yaklaşanları ve aklına en son barış gelenleri hayretle izliyoruz.

Halbuki denklem çok basit. Şiddete; hangi amaçla, kim için, kime karşı uygulanırsa uygulansın, karşı çıkmak.

Bölgesinde, barış konuşulan yegâne ülke olan Türkiye'de, barışın kıymetini yeterince bilemiyoruz belki ama, bugünden sonra kolay vazgeçmeyeceğiz. Barışın tarafında duracağız.

Barış, insana öldüğü zaman değil, yaşadığı zaman lazım. Bunun için diyoruz ki;

Siyasiler son yaşanan şiddet ve terör saldırılarına karşı ortak bir bildiriye imza atmalı, barış için irade beyan etmeli,

Barış süreci ivedilikle kaldığı yerden devam etmeli, PKK Türkiye'de silâh bıraktıklarını ilân etmeli ve sınır dışına çekilmeler süratle devam etmeli ve bunun altyapısı devlet tarafından sağlanmalı, Abdullah Öcalan ile görüşmelere başlanmalı ve PKK'ya silâh bırak çağrısı yapan Öcalan'ın bu çağrının karşılık bulması için örgütle iletişimi sağlanmalı, Kürt meselesinin çözümü için siyasal, sosyal, ekonomik ve psikolojik her türlü önlemler alınmalı, yasal altyapı süratle hazırlanmalı, devlet kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları bu yönde çalışmalarını yoğunlaştırmalı, Medya sorumlu davranmalı ve şiddeti teşvik eden yayınlardan uzak durulmalı."

Akın Özçer, Ali Bayramoğlu, Atilla Yayla, Bekir Berat Özipek, Cahit Koytak, Cengiz Alğan, Ceren Kenar, Demiray Oral, Etyen Mahçupyan, Fadime Özkan, Fırat Erez, Gülçin Avşar, Gülden Sönmez, Gürbüz Özaltınlı, Halil Berktay, Hidayet Tuksal, Hilal Kaplan, İdris Kardaş, İlhami Işık, Kutluğ Ataman, Leyla İpekçi, Mahmut Övür, Mehmet Ali Güveli, Merve Şebnem Oruç, Murat Yılmaz, Nagehan Alçı, Oral Çalışlar, Özcan Tikit, Rasim Ozan Kütahyalı, Selim Okçuoğlu, Tarık Çelenk, Musa Serdar Çelebi, Tuncer Köseoğlu, Ufuk Coşkun, Vahap Coşkun, Yaprak Zihnioğlu, Yıldıray Oğur