Aydın'ın 'Oto lastikçi kadın efe'si

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN\'ın Efeler ilçesinde, oto lastikçi Deniz Işık (37), muhasebeci olarak girdiği sektörü sevince, azimle çalışarak, patron oldu. Işık, müşterilerin işletmeye geldiğinde karşılarında kadın görünce şaşırdıklarını söyledi.

Liseyi 19 yıl önce bitirdikten sonra oto lastikçi firmasında muhasebeci olarak işe başlayan Deniz Işık, sektörü sevince işin pazarlamasını yaptı. Bir süre sonra oto lastiği satışı da yapmaya başlayan Işık, kendi iş yerini açarak, patron oldu. Işık, 4 yıldır hizmet verdiği Efeler ilçesindeki iş yerinde, 2 de erkek oto lastik ustasına iş verdi.

Sektörde kendine güvendiğini dile getiren Deniz Işık, işe 1999 yılında, bir lastik firmasında muhasebeci olarak başladığını, lastikçiliğin kadın için çok farklı olmasına rağmen hoşuna gittiğini söyledi. Işık, \"Lastik satış ve pazarlamasını yapmaya başladım. 2014 yılında, burada kendi işletmemi açtım. Lastik sektörü genelde erkeklerin çalıştığı bir iştir. Dıştan bakarsanız aslında çok zor bir meslektir. Ben bir kadın olarak bu işi çok iyi yaptığımı düşünüyorum. İş yerimde lastik sökme takma ve balans ayarı yapmayı da öğrendim. Bu sektörde de kadınların bu işi yaptığını herkesin görmesini istedim. Kendime güveniyorum, kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok\" dedi.

\'HELAL OLSUN\' DİYORLAR

Görenlerin kendisini takdir ettiğini anlatan Deniz Işık, \"Müşteriler, buraya geldiklerinde bir kadını karşılarında gördükleri zaman çok şaşırıyorlar. Bana \'Helal olsun Deniz Hanım, siz bu işi yapıyorsunuz\' diyorlar\" diye konuştu.

Hayatta her zaman çalıştığını ve çalışmaya da devam edeceğini vurgulayan Işık, kadınların sadece 8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nde değil, her gün düşünülmesinden yana olduğunu söyledi. Deniz Işık, \"Kadına her zaman değer verilmelidir. Tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun\" dedi.



FOTOĞRAFLI