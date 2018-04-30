T24 LogoT24 Logo
Spor

Aydın'ın futbolda kara günü

AYDIN, (DHA) AYDIN'ın profesyonel liglerdeki siyah-beyazlı iki köklü kulübü de aynı gün küme düşmenin acısını yaşadı

30 Nisan 2018 14:35

AYDIN, (DHA)

AYDIN\'ın profesyonel liglerdeki siyah-beyazlı iki köklü kulübü de aynı gün küme düşmenin acısını yaşadı. Geçen sezon son haftada şok bir şekilde 2. Lig\'e veda eden Aydınspor 1923, üst üste ikinci kez küme düşerek 7 yıl sonra amatör kategoriye geriledi. Sezon başında transfer yasağını lig başladıktan sonra açabilen, tüm yılı sıkıntılı geçiren Aydın, TFF 3. Lig 3. Grup\'taki 33. hafta mücadelesinde evinde Utaş Uşakspor\'la 0-0 berabere kalarak kurtuluş umutlarını tüketti. 
İl merkezinin liglerdeki temsilcisi Aydınspor 1923, yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig\'de yer alacak. TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta son 3 haftaya kurtuluş umutlarını mucizelere bırakarak giren Nazilli Belediyespor da deplasmanda lider Gümüşhanespor\'a 3-1 mağlup olunca fişi çekti. Son hafta öncesi hiç umudu kalmayan Nazilli, 6 yıl sonra 3. Lig\'e döndü. Çine Madranspor\'un da daha önce küme düştüğü Aydın\'ı yeni sezonda profesyonel liglerde yalnız Nazilli Belediyespor temsil edecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AYDIN DHA AYDINGeçenLigAydınsporSezonAydın TFFGrupUtaş UşaksporBölgesel Amatör LigTFFLig Beyaz GrupNazilli BelediyesporGümüşhanesporSonNazilliMadransporAydın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24