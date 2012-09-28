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Kültür-Sanat

Aydın'da 8 bin yıllık kaya resimleri tahrip edildi!

Kimliği belirsiz kişler Latmos Dağları'ndaki kaya resimlerine üzerine yağ dökerek resimlere zarar verdi

28 Eylül 2012 19:57

Aydın'ın Söke ilçesi Söğütözü mevkiinde bulunan 8 bin yıllık kaya resimleri yağ sürülerek tahrip edildi.

Latmos Dağları'ndaki eşsiz kaya resimleri stil ve konu açısından Batı Anadolu kaya sanatının ilk örnekleri olarak kabul ediliyor.

Bölgede bulunan en iyi korunmuş eser olarak öne çıkan kaya resmi, kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi. Anneliese Peschlow tarafından çalışmaların sürdürüldüğü bölgede, kaya resimleri ilk kez 1994 yılında keşfedilmişti. Türkiye'de ve Yakın Doğu'da benzeri olmayan eserler bir anlamda insanoğlunun belleği durumundalar.

Latmos resimlerinde insan betimlemeleri, kişiye değil bunun yerine sosyal kontekst içindeki insanı gösterir. Değişik gruplama içinde yer alan çok figürlü resimler, çoğunlukla kadın ve erkeklerin çift olarak ele alındığı betimlemelerde, bazıları anne bazıları çocuk çifti olarak da yer alır. Bu resimlerdeki en önemli temanın aile teması olduğu görülür. Bazı resimler düğün sahnelerini betimler. Kadınların erkeklerden daha sık resmedildiği, 500’den fazla insan figürü tanımlanmıştır.

Haberin tamamı Aktüel Arkeoloji Dergisi'nde

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