Aydın'dan İstanbul'a Viking heykelini kaçırırken yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsü durduran jandarma ekipleri, Ü.A.'nın yanında bulunan kutunun içinde tarihi değeri olan Viking heykeli ele geçirdi.

Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün saat 14.30 sıralarında, Söke-Milas Karayolu üzerinde Bodrum'dan İstanbul'a giden bir otobüsü durdurdu. Ekipler, otobüste yaptığı kontrollerde, yolculardan Ü.A.'nın yanında bulunan kolinin içerisinde, tarihi değeri olan Viking heykeli ele geçirdi. Ü.A., tarihi eseri İstanbul'a kaçırdığı iddiasıyla gözaltına alındı, Viking heykeline ise el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)