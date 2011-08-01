-AYDIN'DAN ATAMA YORUMU ADIYAMAN (A.A) - 01.08.2011 - AK Parti Grup Başkanvekili ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, ''emekliliklerini isteyen Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları yerine mutlaka bu işi daha iyi yapanların atanacağını'' ifade etti. Aydın, AA Muhabirine yaptığı açıklamada, Anayasa'nın 2. maddesine göre Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu belirterek, bütün gelişmelerin bu kurallar çerçevesinde olduğunu söyledi. Ülkenin demokrasisinin de bu çerçevede geliştiğini dile getiren Aydın, şöyle konuştu: ''Dün çok önemli gibi gözüken gelişmeler bugün gayet normal bir şekilde işliyor. Artık Türkiye'de yaş işler olmayacak. Türkiye'de bundan sonra hukuka dayalı demokratik çerçevede kurallar işleyecek. Ülkede devamlılık esastır. Boşluk kaldırmaz. Emekliliğini isteyen Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının yerine mutlaka bu işi daha iyi yapanlar atanacaktır. Bu da Anayasamızın öngördüğü biçimde yapılacaktır.'' -''GÖRÜLEN DAVAYA HİÇ KİMSE TELKİNDE BULUNAMAZ''- Tutuklamalar konusuna da değinen Aydın, yargı bağımsızlığına dikkati çekerek, ''Görülmekte olan bir davada hiç kimse tavsiyede, telkinde, talimatta bulunamaz. Mecliste bununla alakalı görüşme dahi yapılamaz. Yargıyı etkilememek lazım. Adalet mülkün temelidir. Adalet kendi mecrası içinde zaten karalarını verir'' diye konuştu. Dava devam ettiği müddetçe, bu davanın seyrini değiştirmemek adına parlamenter sisteme dayalı hukuk sisteminde herkesin dikkatli konuşması gerektiğini vurgulayan Aydın, ''Herkesin hukuk çerçevesi içerisinde kalması gerekiyor. Yine aynı şekilde birileri bu karaları bahane edip istifa ediyorsa buyursunlar istifa etsinler. Onların yerine geçecek çok insan var'' değerlendirmesinde bulundu. -''HERKES GÖREV ALANI İÇERİSİNDE ÇALIŞMALI''- Herkesin görev alanı içerisinde çalışması gerektiğine dikkati çeken Aydın, şunları kaydetti: ''Türkiye bugün ekonomisi çok güçlü bir ülke. Dünyada bugün büyük buhranlar yaşanırken Türkiye'de ekonomik kriz yaşanmıyor. Dünyada bugün en büyüyen ülke konumundayız. Şu an ülkemiz 8 şiddetinde depreme dayanıklı bir iktidara sahip. Bugün ülkede herkes kendi alanında çalışma yapması lazım. Anayasamız belirtmiş, her şeyi onun dışına kimse çıkamaz. Herkesin kendi görev alanı vardır. Bu görev alanının dışına kimse çıkmamalıdır. Kriz varmış gibi gösterilmeye çalışılıyor. Öyle bir kriz yoktur. Türkiye normalleşiyor. Buna herkesin inanması lazım. Bir hukuk devleti olma yolunda ciddi adımlar atıyoruz. İnşallah yeni anayasayla birlikte bu zirveye çıkar.''