-AYDIN'DAKİ TÖRENLERDE VALİ İLE CHP MİLLETVEKİLİ TARTIŞTI AYDIN (A.A) - 30.08.2010 - 30 Ağustos Zafer Bayramı, Aydın'da törenlerle kutlandı. Aydın'da törenlerin yapıldığı Atatürk Meydanı'nda, Aydın Valisi Hüseyin Avni Coş ile CHP Aydın Milletvekili Fatih Atay arasında tartışma yaşandı. Protokolde yerini alan Vali Coş, protokol üyeleriyle tokalaşırken, elini uzattığı CHP Aydın Milletvekili Fatih Atay, valinin elini sıkmadı. Vali Coş'un törene geç kaldığını öne süren Atay, ''Sen padişah mısın? Nasıl gecikiyorsun? Bu kadar insan seni mi bekleyecek? Bugün 30 Ağustos, bir devlet töreni. Bu devlet töreninde, devletin valisi ol' diye tepki gösterdi. Vali Coş, protokoldeki yerinden ayrılarak diğer milletvekilleriyle birlikte bulunan Fatih Atay'ın yanına gitti ve ''Hayır ben kendimi padişah zannetmiyorum. Ben ne dediğimin farkındayım. Hükümet ve devletin temsilcisiyim, valisiyim'' cevabını verdi. Atay, ''Burada ne işin var? Hükümetin töreni değil, devletin töreni'' diyerek Vali Coş ile tartışmaya devam etti. Çelenk koyma töreninin ardından Jandarma Bölge ve Garnizon Komutanlığına yapılan ziyaret sırasında da ikilinin tartıştığı öğrenildi. -KUVAYI MİLLİYE DERNEĞİNE ALKIŞ- Aydın İstasyon Meydanı'nda Aydın Valisi Hüseyin Avni Coş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Arif Çetin ve Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun vatandaşların bayramını kutlamasının ardından, Jandarma Albay Hakan Genç, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Konuşmanın ardından halk oyunları gösterisi sergilendi, askeri birlikler geçit töreni düzenledi. Bu arada geçit törenine genç kızların da efe kıyafeti giyerek yer aldığı Kuvayı Milliye Derneği üyeleri büyük alkış aldı. Aydın'daki törenler Jandarma Bölge Komutanlığına ait askeri malzeme sergisinin gezilmesiyle son buldu. Törenlere MHP Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak, Recep Taner, CHP Milletvekili Fatih Atay da katıldı. -VALİ COŞ'TAN AÇIKLAMA- Bu arada yaşanan olay ile ilgili tören sonunda Vali Coş, gazetecilere yaptığı açıklamada, tören alanına gelir gelmez önce protokolle selamlaştığını belirterek, ''Arkadaşlarımızın elini sıktık, bayramlarını kutladık. Ama söz konusu şahıs, farklı şeyler söylemek istedi. Orada bir siyasi gösteri yapmak istedi. Tabi bu günün anlam ve önemine uygun düşmeyen bir yaklaşımdı. Fevkalade üzüldük. Törenin saygınlığına ve o ortama uygun düşmeyen şeyler yaşandı. İnsanların küskünlükleri, dargınlıkları ve husumetleri olabilir. Ama bunların yeri bayram alanı, tören alanı değildir'' diye konuştu. -'İLK KARŞILAŞMAMIZDA HESAP SORACAKTIM''- CHP Aydın Milletvekili Atay'da yaptığı açıklamada, tartışma yaşandığını doğrulayarak, ''Bugün burada, törende bir olay yaşandı. Olayda daha önce Aydın Valisinin yapmış olduğu uygulamalar nedeniyle bir basın toplantısı yaparak kendisini eleştirmiştim. Kendisi bana verdiği cevapta, sizin de kameralarınızla çektiğiniz açıklamalarında, bana 'ördek' demişti. Kendisine de bu açıklamadan sonra yaptığım yazılı açıklamada da bir milletvekiline 'ördek' demenin ne demek olduğunu, ilk karşılaşmamızda bunun hesabını soracağımı beyan etmiştim. Bugün de ilk karşılaşmamız oldu'' diye konuştu. Atay, Vali Coş ile Garnizon Komutanlığında da tartışma yaşandığını belirterek, Coş'a gereken cevabı verdiğini kaydetti.