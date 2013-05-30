Aydın'daki toplu arı ölümlerinin nedeni belirlendi

Aydın'da toplu arı ölümlerinin ardından başlatılan inceleme sonuçlandı, ölümlere zirai mücadele ve arıcılıkta kullanılan ilaçların neden olduğu bildirildi.

Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Zeki Altın ile basın toplantısı düzenleyen Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Salih Köksal, İzmir Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderdikleri arı numuneleri üzerinde yapılan incelemede, 3 farklı kimyasal maddeye rastlandığını belirtti. Köksal,"Toplu arı ölümleri sonrasında bitki koruma ve arı sağlığı uzmanlarından oluşan ekipler oluşturduk. Ölümlerin görüldüğü bölgelerden arı numuneleri alarak laboratuvara gönderdik. Yapılan analizler sonucunda tarım ilaçlarının içeriğinde bulunan chlorpyrifos ve tau fluvalinate'nin yanı sıra, arıcılıkta varroa zararlısına karşı kullanılan ilaçlarda bulunan coumaphos isimli kimyasallara rastlanılmıştır. Toplu arı ölümlerinin kimyasal maddelerden kaynaklandığı laboratuvarca raporlandı." şeklinde konuştu.

Zirai mücadele ve arıcılıkta ilaçların bilinçli kullanılmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Köksal, "Bazı bölgelerde arıcıların varrao zararlısına karşı bilinçsiz bir mücadele yaptığı görülüyor. Bu noktada arıcılarımızın birtakım bilgi eksiklikleri olduğunu tespit ettik. Gerek arıcıların gerekse de tarımsal üretim yapan üreticilerin doğru ilaç kullanımı noktasındaki bilinç düzeyini artırmamız gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalar önceki yıllara oranla daha fazla ve etkin olarak hayata geçirilecek" dedi.