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Politika

AYDIN'DAKİ PANKART YENİDEN ASILDI AYDIN (A.A)

02 Ağustos 2010 17:35

-AYDIN'DAKİ PANKART YENİDEN ASILDI AYDIN (A.A) - 02.08.2010 - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Hasan Muti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün Aydın'da gerçekleştirdiği miting öncesinde MHP Aydın İl Başkanlığına tekrar asılan pankartın, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın mitinginden önce Valilik veya AK Parti'den talep gelmesi durumunda indirilebileceğini söyledi. Muti, yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ''Referanduma Hayır'' mitinglerine Aydın'dan başlamasının kendilerini onurlandırdığını, Aydın İl Teşkilatı'nın MHP Genel Merkezi'nde hak ettiği konuma geldiğini belirtti. Muti, mitingden önce gerginlik yaratan pankartın MHP Aydın İl Başkanlığına yeniden asılmasıyla ilgili olarak, pankartın vatandaşlardan gelen yoğun talep nedeniyle tekrar asıldığını ifade etti. Aydın'daki siyasi gerilimin artık devam etmesini istemediklerini aktaran Muti, ''Başbakan Erdoğan'ın mitinginden önce Valilik veya AK Parti'den talep gelirse pankartı indiririz'' dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Ağustos'ta İstasyon Meydanı'nda halka hitap etmesi bekleniyor.

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